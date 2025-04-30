Коллективы борются за это звание – кто оказался на Республиканской доске Почёта?

О настоящих героях нашего времени. Они добросовестно и честно трудились ради страны, в которой живут. На стройплощадках, в цехах и школах, больницах и домах культуры – сегодня их высокие достижения видит вся Беларусь. В Минске в преддверии праздника труда открыли обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам 2024 года сюда занесены 60 победителей. Алеся Иванова о тех, чей пример достоин подражания.

Алеся Иванова, корреспондент:

За годы независимости Беларусь прошла большой и насыщенный на события путь. Ярким во всех смыслах олицетворением нашего суверенитета является площадь Государственного флага в Минске. Именно под развивающимся в небе этим белорусским символом молодежь получает первые паспорта, офицеры принимают присягу, студенты открывают трудовые семестры, а лучшие из лучших получают заслуженные награды. Они строят и перерабатывают, лечат и обучают. Но главное – честно и самоотверженно трудятся на благо своей страны. На Республиканской доске Почета – лучшие регионы и предприятия. 60 золотых табличек. За каждой из них кроется такой большой и кропотливый путь к успеху. Чеботарь: коллективы борются за право быть занесенными на Республиканскую доску Почета. Подробности здесь.

Промышленность – драйвер экономики. В условиях глобальной нестабильности большую роль играет импортонезависисмость. Оставаться сильной и конкурентоспособной страной в мире, где технологии выходят на первый план, помогают новейшие разработки. И как показали санкции, лучше, когда они свои. Больших успехов Беларусь достигла в области микроэлектроники. Отечественные производители не только закрывают потребности внутреннего рынка, но и увеличивают экспортные поставки. В Минске в преддверии Праздника труда открыли обновленную Республиканскую доску Почета.

Но не только столица в авангарде развития страны. Отличились, в хорошем смысле слова, Жабинковский, Сморгонский, Минский и Несвижский районы. А еще Верхнедвинский, где однажды сделали ставку на развитие небольших населенных пунктов и не прогадали. Своеобразным магнитом для инвесторов стало успешно развивающееся предприятие по производству товаров из пластика в агрогородке Бигосово. Изделия для бытовых нужд, озеленения городов, машиностроительных заводов, а также сельскохозяйственные боксы – ассортимент широкий, ежегодно его актуализируют и пополняют.

Сергей Громадко, генеральный директор предприятия по производству пластиковых изделий:

Мы ввели большую линию ротоформования. Постоянно добавляем новые изделия, новую продукцию. Это и для озеленения, в этом году штук шесть форм новых для озеленения городов будет. Поистине рекордным 2024-й стал и для нефтяной компании. Впервые за последние 30 лет предприятие добыло почти 2 миллиона тонн нефти. А проходка за счет бурения новых скважин составила порядка 300 тысяч метров. Эта цифра также вошла в историю белорусских рекордов.