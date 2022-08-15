Новости экономики за 15.08.2022

Новости Беларуси. В Беларуси построили новый нефтепровод. С какой целью магистраль объединит между собой нефтеперерабатывающие заводы? В свободных экономических зонах страны отмечен рекордный объем заявленных инвестиций. Что способствует притоку резидентов? И о чем договорились министры энергетики ЕАЭС? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ ЕАЭС ОБСУДИЛИ ПЕРЕХОД НА ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА Министры энергетики евразийской «пятерки» обсудили международный договор о формировании общего рынка газа ЕАЭС. В итоге заявили об урегулировании большей части разногласий: о покупателе газа, свободной мощности, трансграничной транспортировке и поставке, а также о взаимодействии операторов газотранспортных систем.

Министры уточнили статус участников общего рынка, оговорили обеспечение внутренних потребностей в газе государств-членов, отдельные аспекты исполнения договора на поставку газа. Руководители уполномоченных органов условились дополнительно проработать отдельные положения международного договора по газу на двусторонней основе для завершения работы над документом и внесения его на рассмотрение Евразийского межправительственного совета. ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА ГОМЕЛЬ-ГОРКИ В Беларуси построили новый нефтепровод Гомель-Горки. Эта магистраль соединила между собой НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Ожидается, что нефтепровод протяженностью 207 километров и мощностью 6 миллионов тонн в год запустят до конца 2022 года.

Решение о строительстве было принято концерном в апреле 2020 года на фоне кризиса с поставками российской нефти. Тогда Беларусь тестировала импорт танкерной нефти альтернативных поставщиков. В результате возникла необходимость связать белорусские НПЗ для оперативного распределения поступающей из портов нефти. МИНЭКОНОМИКИ: В СЭЗ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА В свободных экономических зонах страны отмечен рекордный объем заявленных инвестиций по новым проектам за последние три года. 15 предприятий пополнили списки резидентов СЭЗ Беларуси. А общий объем заявленных ими инвестиций составил 141 миллион долларов.

Самые крупные из проектов – организация тепличного хозяйства и строительство комплекса по выпуску алюминиевого профиля в Брестском районе. В Свислочском планируется построить контейнерный терминал, а в Полоцком – создать производство по выпуску древесных топливных гранул и завод горячего цинкования. Притоку резидентов способствуют непрерывная работа администраций СЭЗ по поиску новых инвесторов, регулярные презентации их возможностей на международных конференциях и выставках, а также принятые правительством в апреле 2022 года решения по расширению границ данных территорий для реализации значимых инвестпроектов. ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» ОТКРЫТО УЖЕ 116 470 ДЕПОЗИТОВ По программе «Семейный капитал» открыто уже 116 470 депозитов. Из них 82,5 тысячи счетов на 825 миллионов долларов и почти 34 тысячи таких счетов на 799 миллионов рублей. Белорусские семьи, в которых в 2022 году появится третий и последующий ребенок, получат от государства 23 995 рублей. Эта сумма – господдержка семей, которые воспитывают детей.

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. В 2020-м Президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях – сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно. ЖАРКОЕ НЕФТЯНОЕ ЛЕТО МОЖЕТ СМЕНИТЬ ОСЕННЕЕ ЦЕНОВОЕ РАЛЛИ Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете о нефтяном рынке прогнозирует снижение нефтедобычи в России в 2023 году на 20 % после введения в силу европейского эмбарго на фоне роста нефтедобычи в мире и ожидания ценового ралли.