Лукашенко советовал Трампу использовать его «самое сильное оружие»

После Послания народу и парламенту Александр Лукашенко, давая ответы на вопросы, сообщил, что приглашал зятя лидера США Дональда Трампа Джареда Кушнера и его семью в Беларусь, поскольку у них есть белорусские корни.

Он также высказал предложение президенту США использовать его жену Меланию Трамп в решении международных вопросов.

Лукашенко подчеркнул, что ее участие может быть полезным как для разрешения конфликта в Украине, так и для Беларуси.

«В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси. – прим. ред.) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Мелания Трамп». Она же наш человек, она славянка – со Словении».