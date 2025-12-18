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Лукашенко советовал Трампу использовать его «самое сильное оружие»

18 декабря 2025 18:04
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Лукашенко советовал Трампу использовать его «самое сильное оружие»-0

После Послания народу и парламенту Александр Лукашенко, давая ответы на вопросы, сообщил, что приглашал зятя лидера США Дональда Трампа Джареда Кушнера и его семью в Беларусь, поскольку у них есть белорусские корни.

Он также высказал предложение президенту США использовать его жену Меланию Трамп в решении международных вопросов.

Лукашенко подчеркнул, что ее участие может быть полезным как для разрешения конфликта в Украине, так и для Беларуси.

«В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси. – прим. ред.) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Мелания Трамп». Она же наш человек, она славянка – со Словении».

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