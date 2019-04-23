Ситуацию с поставкой некачественной нефти на Мозырский НПЗ обсудят в Москве представители Беларуси и России

Как заявил накануне заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, команда «Белнефтехима» и руководство нефтеперабатывающих заводов выедут на «Транснефть» для обсуждения сложившейся ситуации с некачественной нефтью.

Новости Беларуси. Белорусско-российская встреча по вопросам поставки нефти состоится сегодня, 23 апреля, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоит урегулировать технические вопросы и компенсацию за причиненные убытки. Сейчас наши специалисты оценивают материальные потери и время, которое уйдет на восстановительные работы.

Напомним, суррогатная нефть с превышением хлорорганики стала причиной коррозии дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Во избежание еще больших негативных последствий, белорусские заводы сокращают переработку и приостанавливают экспорт нефтепродуктов. Российская сторона ошибку признала и обещает ежесуточно улучшать ситуацию. Вернуться к нормальной работе наши заводы планируют к началу мая.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью