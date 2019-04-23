Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти

Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом сегодня, 23 апреля, журналистам сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании на встрече в Национальном центре маркетинга МИД.

Сумму ущерба от приостановки экспорта пока не называют. Потери оценивают специалисты и независимые эксперты.

Снижение объема экспорта – вынужденное. Необходимо прежде всего в полном объеме обеспечить внутренний рынок. Сейчас белорусская сторона работает над тем, чтобы не последовало санкций со стороны зарубежных партнеров.

Сергей Гриб, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании:

Приостановка произошла именно по светлым нефтепродуктам – дизель-бензин. Это рынки Украины, Балтии и Польши. Отгрузки темных нефтепродуктов в направлении портов в настоящий момент осуществляются, поскольку эти продукты не потребляются на внутреннем рынке Республики Беларусь.

Если требовать компенсацию, то здесь надо говорить по поводу качества нефти. Нефть у нас перерабатывают нефтеперебатывающие заводы. Они будут требовать соответствующую компенсацию.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Отметим, что проблема связана с резким ухудшением качества российской нефти, поступающей транзитом по нефтепроводу «Дружба», вследствие чего из строя вышло дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Проблемные вопросы по поставкам некачественного сырья сегодня обсуждаются в Москве с участием белорусских и российских специалистов.