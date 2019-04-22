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Новости экономики за 22.04.2019

22 апреля 2019 16:49
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Новости Беларуси. Сколько квадратных метров жилья в 2019 году уже построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, когда билет на электричку для пенсионеров станет в два раза дешевле? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ТОВАРОПОТОК ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКУЮ ГРАНИЦУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,4 %

Таможня констатирует увеличение товаропотока через белорусскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первый квартал ее пересекли более 28 миллионов тонн различных грузов. Рост почти на 7,5 %. Через таможенную границу проследовало около 2 миллионов транспортных средств. Более 500 тысяч из них – грузовики.

Новости экономики за 22.04.2019-1

Специалисты отмечают, что такое увеличение потока товаров и транспорта свидетельствуют о транзитной привлекательности Беларуси и о благоприятных условиях осуществления экономической деятельности, которые были созданы за последние годы в нашей стране.

39,3 % ВВЕДЁННОГО В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ЖИЛЬЯ ПОСТРОЕНО ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В Беларуси растет количество жилья, построенного для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из опубликованной статистики за первый квартал 2019 года следует, что всего за три месяца введено в эксплуатацию почти 9 тысяч квартир общей площадью 870 тысяч квадратных метров.

Новости экономики за 22.04.2019-4

Без малого 40 % этой площади построено для нуждающихся, из них 240 тысяч метров – с использованием государственной поддержки.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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