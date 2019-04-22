Новости экономики за 22.04.2019

Новости Беларуси. Сколько квадратных метров жилья в 2019 году уже построено для нуждающихся в улучшении жилищных условий, когда билет на электричку для пенсионеров станет в два раза дешевле? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ТОВАРОПОТОК ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКУЮ ГРАНИЦУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,4 %

Таможня констатирует увеличение товаропотока через белорусскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первый квартал ее пересекли более 28 миллионов тонн различных грузов. Рост почти на 7,5 %. Через таможенную границу проследовало около 2 миллионов транспортных средств. Более 500 тысяч из них – грузовики.