«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

До конца 2019 года с конвейера завода, который сейчас строят в 80 километрах от Анкары, сойдут первые «Беларусы», рассказали в программе «Специальный репортаж».

Кирилл Казаков, СТВ:

В Турции при открытии первой очереди завода МТЗ подходили пожилые турецкие фермеры и говорили, что могут купить МТЗ вот хоть прямо сейчас. Опять же был опыт: 16 лет работы трактора и 16 лет – ни одного заменённого винтика. Вот так, собственно говоря, и рождаются «народные легенды», которые являются народным маркетингом.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод»:

Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию. Давно и МТЗ, и Гянджинский автомобильный завод – мы давно метим в Турцию. Лет 8 тому назад мы даже посылали свои трактора на апробацию и сертификацию, но всё очень тяжело, никак это не шло. За последний год, по решению глав государств, мы стали больше интегрировать на этот рынок: мы провели совестно с МТЗ большую маркетинговую работу. И было принято решение, что мы начинаем там строительство сборочного предприятия. Это город Кырыккале, в 80 километрах от Анкары. Это экономическая зона. По проведённым маркетинговым работам, мы планируем в первый год – от 500 до 100 тракторов, на второй год мы планируем выйти на 3 тысячи тракторов.

В посольстве Беларуси в Баку стратегию видят ещё шире. Азербайджан, как и Беларусь – часть широкоформатного экономического проекта для всей Евразии – нового Шёлкового пути. И если его центральная ветка проходит как раз через нашу страну, то в южную включён наш стратегический партнёр – Азербайджан.