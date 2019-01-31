Беларусь готовится к очередному раунду переговоров по вступлению в ВТО
Новости Беларуси. Стала известна дата очередного раунда переговоров по вступлению Беларуси в ВТО. 15 февраля в Женеве состоится заседание рабочей группы, на той же неделе запланированы двусторонние встречи с представителями тех стран, с которыми переговорный процесс еще не завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевые игроки во Всемирной торговой организации: ЕС, Канада, США, Австралия, Бразилия и Украина.
Беларусь рассчитывает завершить эту работу до конца 2019 года. Как можно быстрее войти в ВТО выгодно нашей стране еще и тем, что в 2020 году состоится Министерская конференция организации. Если, как ожидается, на заседании примут решение об изменении некоторых норм, то будучи полноценным членом ВТО Беларусь могла бы включиться в выработку новых правил. В противном случае уже по итогам конференции нам придётся добавлять свои позиции.
На данный момент самыми сложными для согласования с партнерами остаются вопросы сельского хозяйства.
Ольга Казакевич, начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД:
На сегодняшний день 164 члена организации, и в момент присоединения Беларуси к ВТО, все они свяжут себя обязательствами по отношению к нам. Мы получим защиту международного права, что по отношению к нам не будут применяться запрещенные меры регулирования торговли. Это очень важно для экспортеров, для инвестиций. Это снизит риск для инвесторов, ну и естественно, площадка по разрешению споров, сам доступ к площадке позволяет решать вопросы на этапе консультации.
Переговоры по вступлению в ВТО ведутся по 4-м направлениям. Напомним, это системные вопросы экономики и торговли, совершенствование законодательства, валютное регулирование, интеллектуальная собственность и другие. Следующее направление – доступ на рынок товаров, затем услуг, и наконец, господдержка сельского хозяйства. Задача Беларуси – вступить в ВТО, максимально соблюдая национальные интересы. Правда, все партнеры Беларуси по ЕАЭС уже вступили в ВТО, так что фактически мы приняли нас себя все обязательства, как участник интеграционного объединения.