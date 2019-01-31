Беларусь готовится к очередному раунду переговоров по вступлению в ВТО

Новости Беларуси. Стала известна дата очередного раунда переговоров по вступлению Беларуси в ВТО. 15 февраля в Женеве состоится заседание рабочей группы, на той же неделе запланированы двусторонние встречи с представителями тех стран, с которыми переговорный процесс еще не завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевые игроки во Всемирной торговой организации: ЕС, Канада, США, Австралия, Бразилия и Украина.

Беларусь рассчитывает завершить эту работу до конца 2019 года. Как можно быстрее войти в ВТО выгодно нашей стране еще и тем, что в 2020 году состоится Министерская конференция организации. Если, как ожидается, на заседании примут решение об изменении некоторых норм, то будучи полноценным членом ВТО Беларусь могла бы включиться в выработку новых правил. В противном случае уже по итогам конференции нам придётся добавлять свои позиции.

На данный момент самыми сложными для согласования с партнерами остаются вопросы сельского хозяйства.