Белорусские тракторы за границей: история масштабной кооперации в «Специальном репортаже»

Новости Беларуси. Крупнейший проект кооперации по производству отечественной техники за границей. Уже второй завод по сборке тракторов МТЗ появится в Прикаспийском регионе.

Всем известный Гянджинский автозавод, на котором ведется сборка техники Минского тракторного и МАЗа, открывает филиал в Турции.