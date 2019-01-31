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Белорусские тракторы за границей: история масштабной кооперации в «Специальном репортаже»

31 января 2019 08:23
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Новости Беларуси. Крупнейший проект кооперации по производству отечественной техники за границей. Уже второй завод по сборке тракторов МТЗ появится в Прикаспийском регионе.

Белорусские тракторы за границей: история масштабной кооперации в «Специальном репортаже»-1

Всем известный Гянджинский автозавод, на котором ведется сборка техники Минского тракторного и МАЗа, открывает филиал в Турции.   

Белорусские тракторы за границей: история масштабной кооперации в «Специальном репортаже»-4

В окрестностях Анкары готовится к сдаче производственная площадка для сборки белорусской техники. Как все начиналось, смотрите 31 января в специальном репортаже СТВ.    

# Предприятия Беларуси # Экономика # Кирилл Казаков # Фотофакт

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