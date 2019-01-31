«Хочу купить ещё один». За что ценят и как собирают тракторы «Беларус» в Азербайджане
Эмиль Гурбанов – фермер, у него 15 гектаров земли в Шамтырском районе. Овощи, зерно и мясо. Всем кормит он окрестные сёла и поставляет продукты в Гянджу. Эмиль Гурбанов, когда-то 6 лет назад покупал свой первый трактор, в этот раз поехал в Гянджу. Там тракторы под маркой «Беларус» собирают с 2006 года.
Эмиль Гурбанов, фермер:
Хочу купить ещё один. Очень хорошая техника, надёжная. И тем более проблем с обслуживанием нет – ни на равнине, ни в горах.
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Завод. Сейчас здесь достаточно крупное производство. Предприятие не назовёшь градообразующим, однако свою социальную лепту оно в жизнь города Гянджа вносит.
Бесплатная столовая, рабочие обедают за счёт предприятия. Отличный детский сад для сотрудников, достойная, по азербайджанским меркам, зарплата. Таких, как Карим, сейчас на заводе 600 человек. У него две дочки ходят в заводской садик, а жена забыла , что такое «ссобойки».
А ведь ещё в начале нулевых работы не хватало, а на заводе шли эксперименты. Собственно, с самого начала не заладилось. Сейчас говорят, что пока на предприятии не появились белорусы. Попытки сотрудничества были с россиянами и китайцами, но все они оказались прожектами. А выйти на рынок международный помогли наши инженеры и конструкторы.
В апреле 2018 года под фанфары в главном цеху автозавода сошёл новый собранный 10-тысячный трактор «Беларус». По сути, это одно из самых крупнейших производств белорусской техники за рубежом и самое особенное.