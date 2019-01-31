«Хочу купить ещё один». За что ценят и как собирают тракторы «Беларус» в Азербайджане

Эмиль Гурбанов – фермер, у него 15 гектаров земли в Шамтырском районе. Овощи, зерно и мясо. Всем кормит он окрестные сёла и поставляет продукты в Гянджу. Эмиль Гурбанов, когда-то 6 лет назад покупал свой первый трактор, в этот раз поехал в Гянджу. Там тракторы под маркой «Беларус» собирают с 2006 года.

Эмиль Гурбанов, фермер:

Хочу купить ещё один. Очень хорошая техника, надёжная. И тем более проблем с обслуживанием нет – ни на равнине, ни в горах.

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

Завод. Сейчас здесь достаточно крупное производство. Предприятие не назовёшь градообразующим, однако свою социальную лепту оно в жизнь города Гянджа вносит.