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Новости по тегу #Ханлар Фатиев

Представители Гянджинского автомобильного завода посетили выставочные площадки МТЗ
08 апреля 2026 14:05

Представители Гянджинского автомобильного завода посетили выставочные площадки МТЗ

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году
08 апреля 2026 10:49

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году

Новости экономики за 15.05.2019
15 мая 2019 16:47

Новости экономики за 15.05.2019

«Наша встреча положила начало новому уровню наших взаимоотношений». Самое главное о поездке Президента в Турцию
21 апреля 2019 17:30

«Наша встреча положила начало новому уровню наших взаимоотношений». Самое главное о поездке Президента в Турцию

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»
31 января 2019 18:14

«Решили: не пора ли нам замахнуться аж на Турцию». Под Анкарой будут собирать тракторы «Беларус»

От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?
19 ноября 2018 19:11

От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?

Почему собирать белорусские тракторы в Азербайджане выгодно? Рассказываем всё о Гянджинском автозаводе
18 ноября 2018 17:01

Почему собирать белорусские тракторы в Азербайджане выгодно? Рассказываем всё о Гянджинском автозаводе

Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году
18 ноября 2018 13:46

Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году

460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года
22 сентября 2017 19:03

460 белорусских тракторов отправят в Азербайджан до конца 2017 года

Экономическое взаимодействие Беларуси и Азербайджана строится на крепкой личной дружбе глав двух государств
28 ноября 2016 19:21

Экономическое взаимодействие Беларуси и Азербайджана строится на крепкой личной дружбе глав двух государств

28 ноября состоялся официальный визит Президента Азербайджана в Беларусь
28 ноября 2015 17:52

28 ноября состоялся официальный визит Президента Азербайджана в Беларусь