Новости по тегу #Ханлар Фатиев

В 2026 году на Гянджинский завод планируют поставить 700 единиц техники, а в ближайшей перспективе Беларусь и Азербайджан намерены выйти на объемы производства до тысячи тракторов в год.
Сборочное производство в Гяндже организовано почти 20 лет назад. За это время на азербайджанской площадке освоили выпуск 16 моделей техники. Сегодня 80 % всей тракторной продукции Азербайджана – это результат совместной работы с МТЗ.
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