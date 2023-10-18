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Размер средней зарплаты в Беларуси – почти 2000 рублей. В Минэкономики подвели итоги работы за 9 месяцев

18 октября 2023 16:47
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Новости Беларуси. Размер средней заработной платы достиг почти 2 тысяч рублей. Цифры превышают прогнозные значения более чем на 9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря таким показателям динамично развивается и внутренний потребительский рынок. Кроме того, спрос населения поддерживается рекордно низким уровнем инфляции, которая составила 2 %.

Размер средней зарплаты в Беларуси – почти 2000 рублей. В Минэкономики подвели итоги работы за 9 месяцев-1

Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы видим все предпосылки того, что инфляция по итогам года сложится гораздо меньше целевого ориентира: не 7-8 %, а меньше – возможно, 5-6 %, что тоже будет влиять на рост реальных доходов.

Положительным показателем является и рост ВВП. За отчетный период он составил 3,5 %. Ускорение ВВП обеспечено за счет высоких темпов роста в торговле, промышленности и строительстве.

О других новостях экономики за 18 октября читайте здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Андрей Картун # Фотофакт

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