«Один из ключевых партнёров на юге Евразии». О потенциале сотрудничества Беларуси и Венесуэлы говорили в Совете Республики

Миролюбивая политика на внешнем контуре, межрегиональное и межпарламентское взаимодействие. После переговоров с главой государства делегации Венесуэлы и Ирана встретились с руководством обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в ходе общения с министром иностранных дел Венесуэлы Наталья Кочанова отметила, что Каракас и Минск связывает давняя дружба, которая год от года становится прочнее. Особое внимание стороны уделили сфере науки и образования.

На встрече с делегацией из Ирана главное внимание – развитию экономической составляющей. В 2022 году товарооборот наших стран превысил 100 миллионов долларов. И это далеко не предел. Беларусь экспортирует в Иран калийные удобрения и лесоматериалы. Есть договоренности по поставкам карьерных самосвалов. Основные позиции импорта – овощи, фрукты, вакцины. В скором времени ожидается крупная поставка легковых авто из Ирана.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Иран сегодня – один из ключевых партнеров на юге Евразии. Убежден, что мы можем взаимодействовать практически во всех отраслях. Серьезный потенциал имеет сотрудничество наших университетов, высших учебных заведений. Ну и, конечно же, мы ни в коем случаем не должны забывать о научных учреждениях. По сути дела, мы должны создавать технологии, совместные технологии, которые будут обеспечивать самостоятельное развитие нашего региона.