Когда белорусы начнут получать накопительные пенсии?

Новости Беларуси. Уже больше года в стране действует добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная особенность новой системы в том, что отчисления от зарплаты по страховому договору ежемесячно делает не только сам работник, но и наниматель. В сумме не более 13 %.