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Когда белорусы начнут получать накопительные пенсии?

18 октября 2023 16:47
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Новости Беларуси. Уже больше года в стране действует добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная особенность новой системы в том, что отчисления от зарплаты по страховому договору ежемесячно делает не только сам работник, но и наниматель. В сумме не более 13 %.

Когда белорусы начнут получать накопительные пенсии?-1

Право на первую выплату дополнительной накопительной пенсии наступит у страхователей в ноябре 2025 года. Такие сроки назвали в государственном предприятии «Стравита». С момента наступления пенсионного возраста у страхователя есть полгода, чтобы обратиться к страховщику. Для этого нужно написать заявление либо оформить его онлайн.

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# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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