Новости экономики за 18.10.2023

Средняя заплата достигла максимального значения за всю историю независимой Беларуси. Об этом заявили в Министерстве экономики, подводя итоги работы за 9 месяцев. Как Белстат рассчитал показатели изменения уровня жизни? И когда белорусы начнут получать накопительные пенсии?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остается после вычета налогов, уплаты сборов и взносов, скорректированные на инфляцию с начала года, выросли на более чем 5 %. Белстат представил уточненный расчет одного из самых объективных показателей изменения уровня жизни.
В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда: без малого 65 %, то есть даже больше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты – пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль. По прогнозам Минэкономики, зарплата в целом по различным отраслям в 2024 году будет свыше 2 тысяч рублей.
НАЦБАНК: СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛАРУСИ РАСТУТ ШЕСТОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД
Ставки по депозитам в Беларуси растут шестой месяц подряд. С марта по сентябрь средний размер процентов по рублевым вкладам физлиц увеличился более чем на 7 %. Ставки по депозитам предприятий также растут третий месяц подряд.
В сентябре рублевые вклады белорусов увеличились почти на 140 миллионов – до 7,5 миллиарда рублей. А валютные депозиты в пересчете на рубли за месяц сократились примерно на 62,5 миллиона. При этом в корпоративном сегменте второй месяц подряд наблюдается рост вкладов.
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