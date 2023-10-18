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Новости экономики за 18.10.2023

18 октября 2023 16:49
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Средняя заплата достигла максимального значения за всю историю независимой Беларуси. Об этом заявили в Министерстве экономики, подводя итоги работы за 9 месяцев. Как Белстат рассчитал показатели изменения уровня жизни? И когда белорусы начнут получать накопительные пенсии?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остается после вычета налогов, уплаты сборов и взносов, скорректированные на инфляцию с начала года, выросли на более чем 5 %. Белстат представил уточненный расчет одного из самых объективных показателей изменения уровня жизни.

Новости экономики за 18.10.2023-1

В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда: без малого 65 %, то есть даже больше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты – пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль. По прогнозам Минэкономики, зарплата в целом по различным отраслям в 2024 году будет свыше 2 тысяч рублей.

НАЦБАНК: СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛАРУСИ РАСТУТ ШЕСТОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД

Ставки по депозитам в Беларуси растут шестой месяц подряд. С марта по сентябрь средний размер процентов по рублевым вкладам физлиц увеличился более чем на 7 %. Ставки по депозитам предприятий также растут третий месяц подряд.

Новости экономики за 18.10.2023-4

В сентябре рублевые вклады белорусов увеличились почти на 140 миллионов – до 7,5 миллиарда рублей. А валютные депозиты в пересчете на рубли за месяц сократились примерно на 62,5 миллиона. При этом в корпоративном сегменте второй месяц подряд наблюдается рост вкладов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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