Новости экономики за 18.10.2023

Средняя заплата достигла максимального значения за всю историю независимой Беларуси. Об этом заявили в Министерстве экономики, подводя итоги работы за 9 месяцев. Как Белстат рассчитал показатели изменения уровня жизни? И когда белорусы начнут получать накопительные пенсии? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остается после вычета налогов, уплаты сборов и взносов, скорректированные на инфляцию с начала года, выросли на более чем 5 %. Белстат представил уточненный расчет одного из самых объективных показателей изменения уровня жизни.

В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда: без малого 65 %, то есть даже больше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты – пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль. По прогнозам Минэкономики, зарплата в целом по различным отраслям в 2024 году будет свыше 2 тысяч рублей. НАЦБАНК: СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛАРУСИ РАСТУТ ШЕСТОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД Ставки по депозитам в Беларуси растут шестой месяц подряд. С марта по сентябрь средний размер процентов по рублевым вкладам физлиц увеличился более чем на 7 %. Ставки по депозитам предприятий также растут третий месяц подряд.