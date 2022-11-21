Новогодние туры в Беларусь пользуются популярностью у россиян. В чём причина?

Новости Беларуси. Туры в Беларусь на новогодние праздники и зимние каникулы пользуются повышенным спросом у россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские туроператоры объясняют это довольно лаконично – близко, бюджетно, безопасно.

На интерес к направлению влияет также возможность въезжать по российскому паспорту, шопинг в магазинах иностранных брендов. Цены туров на новогодние праздники в Беларусь начинаются от 32 тысяч российских рублей на человека за тур на три ночи с авиаперелетом и проживанием в отеле три звезды.