Новости экономики за 21.11.2022

Новости Беларуси. Какой объем собственной нефти добудут в стране до конца 2022 года? Какие проекты по импортозамещению на российские кредитные ресурсы будут запущены уже в этом году? Почему туры в Беларусь на новогодние праздники и зимние каникулы пользуются повышенным спросом у россиян. Об этих и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской.

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА Беларусь успешно перенаправляет экспортные потоки из недружественных стран на другие направления. Транзит через российские порты за девять месяцев увеличился более чем в два раза. Сейчас перевалка белорусских грузов происходит в 14 портах Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, на Черном и Азовском морях. Россия выделила кредитные ресурсы для финансирования импортозамещающих проектов. До конца 2022 года будут запущены семь из них на сумму около 330 миллионов долларов. Благодаря чему Россия получит из Беларуси комплектующие и товары, которые ранее импортировала с Запада.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОРШЕ Металлические заготовки, которые раньше покупали на Западе, теперь будут производить в Орше. Производством займется БелАЗ на базе завода приборов автоматического контроля. Ориентировочный объем инвестиций – около 200 миллионов рублей. Подобная продукция активно используется в авиастроении, атомной энергетике, судостроении, ракетной технике, машиностроении и других отраслях промышленности. Раньше кольцевые заготовки покупали у поставщиков из дальнего зарубежья. После реализации проекта их будут делать на собственном кольцераскатном производстве, что обеспечит полное импортозамещение таких комплектующих как на БелАЗе, так и на других предприятиях Беларуси и России. Проект уже реализуется и финансируется.