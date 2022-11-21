Новости экономики за 21.11.2022
Новости Беларуси. Какой объем собственной нефти добудут в стране до конца 2022 года? Какие проекты по импортозамещению на российские кредитные ресурсы будут запущены уже в этом году? Почему туры в Беларусь на новогодние праздники и зимние каникулы пользуются повышенным спросом у россиян.
Об этих и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской.
ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА
Беларусь успешно перенаправляет экспортные потоки из недружественных стран на другие направления. Транзит через российские порты за девять месяцев увеличился более чем в два раза. Сейчас перевалка белорусских грузов происходит в 14 портах Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, на Черном и Азовском морях. Россия выделила кредитные ресурсы для финансирования импортозамещающих проектов. До конца 2022 года будут запущены семь из них на сумму около 330 миллионов долларов. Благодаря чему Россия получит из Беларуси комплектующие и товары, которые ранее импортировала с Запада.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАГОТОВКИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ОРШЕ
Металлические заготовки, которые раньше покупали на Западе, теперь будут производить в Орше. Производством займется БелАЗ на базе завода приборов автоматического контроля. Ориентировочный объем инвестиций – около 200 миллионов рублей. Подобная продукция активно используется в авиастроении, атомной энергетике, судостроении, ракетной технике, машиностроении и других отраслях промышленности. Раньше кольцевые заготовки покупали у поставщиков из дальнего зарубежья. После реализации проекта их будут делать на собственном кольцераскатном производстве, что обеспечит полное импортозамещение таких комплектующих как на БелАЗе, так и на других предприятиях Беларуси и России. Проект уже реализуется и финансируется.
1,81 МИЛЛИОНА ТОНН СОБСТВЕННОЙ НЕФТИ ДОБУДУТ В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА
По итогам 2022 года в Беларуси добудут 1,81 миллиона тонн собственной нефти. Это на 70 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Также в перспективе около 195 миллионов кубических метров попутного газа. В стране открыто 93 месторождения нефти и газоконденсата. Все они расположены в пределах Припятского прогиба. В настоящее время в разработке 60 нефтяных месторождений. Пока самым эффективным остается Речицкое. Большинство его скважин дают более 100 тонн нефти в сутки Белорусские нефтяники активно используют современные технологии, благодаря которым удается добывать так называемую трудную нефть. Такой категории углеводородов в Беларуси большинство.
Новогодние туры в Беларусь пользуются популярностью у россиян. В чем причина?