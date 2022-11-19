Новое партнерство и укрепление деловых контактов. Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители власти и бизнеса ознакомились с развитием машиностроения в Мозыре и изучили образцы сельхозтехники.

На башкирских полях уже работают два опытных образца гусеничных тракторов, произведенных в Беларуси. Планируется, что в 2023 году их количество увеличится до 100. Мозырский завод уже получил первый заказ на 30 единиц техники.

Ильшат Фазрахманов, з аместитель п ремьер- м инистра, м инистр с ельского х озяйства Республики Башкортостан: Востребованной продукцией для сельхозтоваропроизводителей являются гусеничные трактора для работы ранней весной и поздней осенью, потому что сегодня тренд на использование колесной техники. Мы видим, что сейчас завершается, поэтому каждый час, каждый день дорог. Поэтому машины, созданные на этом заводе, на резиновой гусенице становятся востребованными у наших сельхозтоваропроизводителей.

Этот визит ответный – в октябре делегация Гомельской области побывала в Башкирии. Тогда были намечены планы по развитию партнерства между предприятиями.

Посетили гости и цеха «Гомельагрокомплекта», который специализируется на производстве оборудования для животноводства. На рынок России отправляется около 20 % экспортных поставок предприятия.