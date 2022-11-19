Прямой эфир

Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области – заинтересованы в белорусской сельхозтехнике

19 ноября 2022 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новое партнерство и укрепление деловых контактов. Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители власти и бизнеса ознакомились с развитием машиностроения в Мозыре и изучили образцы сельхозтехники.

Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области – заинтересованы в белорусской сельхозтехнике-1

На башкирских полях уже работают два опытных образца гусеничных тракторов, произведенных в Беларуси. Планируется, что в 2023 году их количество увеличится до 100. Мозырский завод уже получил первый заказ на 30 единиц техники.

Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области – заинтересованы в белорусской сельхозтехнике-4

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан:
Востребованной продукцией для сельхозтоваропроизводителей являются гусеничные трактора для работы ранней весной и поздней осенью, потому что сегодня тренд на использование колесной техники. Мы видим, что сейчас завершается, поэтому каждый час, каждый день дорог. Поэтому машины, созданные на этом заводе, на резиновой гусенице становятся востребованными у наших сельхозтоваропроизводителей.

Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области – заинтересованы в белорусской сельхозтехнике-7

Этот визит ответный – в октябре делегация Гомельской области побывала в Башкирии. Тогда были намечены планы по развитию партнерства между предприятиями.

Посетили гости и цеха «Гомельагрокомплекта», который специализируется на производстве оборудования для животноводства. На рынок России отправляется около 20 % экспортных поставок предприятия.

Делегация из Башкортостана посетила предприятия Гомельской области – заинтересованы в белорусской сельхозтехнике-10

Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства. Подробности здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Ильшат Фазрахманов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как 713-е постановление правительства поможет навести порядок на рынке сельхозпродукции? Рассказали в ФПБ
18 ноября 2022 18:01

Как 713-е постановление правительства поможет навести порядок на рынке сельхозпродукции? Рассказали в ФПБ

Утилизация капусты шокировала Президента. Почему в магазинах отказывались от нашей продукции и продавали импортную дороже?
18 ноября 2022 18:00

Утилизация капусты шокировала Президента. Почему в магазинах отказывались от нашей продукции и продавали импортную дороже?

«Почём капуста сегодня? – За так». Почему ольшанские фермеры продолжают выращивать овощи в таких рыночных условиях?
18 ноября 2022 17:47

«Почём капуста сегодня? – За так». Почему ольшанские фермеры продолжают выращивать овощи в таких рыночных условиях?