Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме

Новости Беларуси. Вечером 26 августа в сети появилась информация о якобы бастующих работниках жодинского БелАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После окончания рабочего дня сотрудники предприятия группой выходили через проходную. Там их уже ожидали участники протестных собраний – журналисты и активисты с атрибутикой. Пристроившись к уставшим после трудовой смены заводчанам, приезжие пытались создать эффектную картинку и выдать это за шествие протестующих рабочих. Нам удалось связаться с одним из представителей завода.

Станислав Якубович, представитель БелАЗ:

Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме. Сегодня, после окончания первой смены, группа неизвестных людей подошла к центральной проходной с видео- и фотоаппаратурой с целью смешаться с нашими работниками и сделать, наверное, для себя эффектные снимки.

Хочу отметить, что белазовцы – дисциплинированные ответственные люди, ежедневно выполняющие в полном объеме производственные задания и обязательства перед нашими партнерами.