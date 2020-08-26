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Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме

26 августа 2020 21:38
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Новости Беларуси. Вечером 26 августа в сети появилась информация о якобы бастующих работниках жодинского БелАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме-1

Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме-3

После окончания рабочего дня сотрудники предприятия группой выходили через проходную. Там их уже ожидали участники протестных собраний – журналисты и активисты с атрибутикой. Пристроившись к уставшим после трудовой смены заводчанам, приезжие пытались создать эффектную картинку и выдать это за шествие протестующих рабочих. Нам удалось связаться с одним из представителей завода.

Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме-6

Станислав Якубович, представитель БелАЗ:
Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме. Сегодня, после окончания первой смены, группа неизвестных людей подошла к центральной проходной с видео- и фотоаппаратурой с целью смешаться с нашими работниками и сделать, наверное, для себя эффектные снимки.

Хочу отметить, что белазовцы – дисциплинированные ответственные люди, ежедневно выполняющие в полном объеме производственные задания и обязательства перед нашими партнерами.

Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме-9

Представитель БелАЗа: завод работает в штатном режиме-11

Жодинское предприятие работает в штатном режиме и развивается. Например, в Кемерово на днях открыли крупнейший центр техподдержки БелАЗа.

# Предприятия Беларуси # общество # Станислав Якубович # Фотофакт

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