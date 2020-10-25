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Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?

25 октября 2020 21:48
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Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.  

Юлия Бешанова, ведущая:
Сейчас бьют точечно именно на экономику. Призывы к забастовкам. Согласитесь, многие считают: «Ну, выйдем, побастуем, ничего не изменится». Но готовы, допустим, наши зарубежные партнеры потерпеть недельку, а потом вернуться и опять начать с нами работать?

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-1

Большинство работающих на заводе людей понимают важность выхода на работу, важность работы и функционирования предприятий

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Большинство так не думает. Большинство понимает, что любой простой, любая забастовка одного дня будет экономическим эффектом для экономики предприятий, только не в положительной фазе, а в отрицательной. Поэтому предыдущие забастовки, которые проходили на крупных промышленных предприятиях, были прекращены в первые же дни, потому что большинство работающих на заводе людей понимают важность выхода на работу, важность работы и функционирования предприятий.

Юлия Бешанова:
А действительно ли среди этих людей было много не сотрудников предприятий?

Надежда Лазаревич:
Конечно. Люди переодевались в форму того же МТЗ, МАЗа, пытались произвести дисбаланс на промышленных предприятиях, и на моем предприятии призывали к забастовкам. Но большинство людей, наоборот, сделало правильные выводы, не послушало кукловодов, не послушало тех людей, которые призывали к забастовкам, и как выходили на работу, так и выходят, выполняют свои функциональные обязанности. Я думаю, что тот призыв, который у нас звучит и на 26 число, и на 27 число… 

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-4

Посмотрите, они уже сами свою экономику продвигают через вот этих «заводаторов»  

Юлия Бешанова:  
Давайте посмотрим, что нам предлагают, чем эти меры чреваты для нашей страны в случае их выполнения. Снос памятников, запрет на приобретение российских газа и нефти – самое яркое из того, что нам предлагают.  

Надежда Лазаревич:  
Пункт 5. Вступление в НАТО, замена российского оружия на зарубежное. Посмотрите, они уже сами свою экономику продвигают через вот этих «заводаторов». Понятно, что если мы начнем закупать зарубежное оружие, то у людей, работающих за рубежом, будет больше объема работы, больше дохода. Они же там работают. Почему они не показывают своим примером? Почему не бастуют, почему призывают нас к забастовкам? Конечно, это дисбаланс экономики, это дисбаланс взаимоотношений внутри страны. В первую очередь пострадает социальная сфера, потому что у нас социально-ориентированное предприятие.

Юлия Бешанова:   
Но вместе с тем посмотрите пункт 7.

Надежда Лазаревич:   
Выравнивание пенсионного возраста между мужчинами и женщинами. Тот, кто писал, немножечко не умеет считать. Если из одной корзинки убудет, то в другую не придет. Нет источника дохода.  

Какой источник дохода будет, если наши промышленные предприятия, глобальные наши холдинги остановятся, не будут перечислять налоги? Как они увеличат доход пенсионерам?  

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-7

Не было бы нашей техники, нашли бы другую – европейскую, может быть, не новую, но б/у везли бы  

Наши крупные промышленные предприятия сохранили свою компетенцию по производству техники. Это важно, мы сами производим, но и сами создаем. У нас есть компетенция, и это очень важно, поэтому мы для них не очень выгодный партнер.

Юлия Бешанова:
Действительно ли вот эта пандемия, кризис, вынужденный локдаун европейских стран для нас сыграл на руку? Может, мы смогли выйти на новые рынки, увеличить объем экспорта?

Надежда Лазаревич:
Я могу сказать на примере своего предприятия. «Бобруйскагромаш» во время пандемии работал в полном объеме, мы приросли по экспорту и буквально в последнем квартале этого года у нас в объеме производства 80 % – это экспорт. Для нас это является положительным моментом, что мы не остановились. Мы показали партнерам нашу возможность своевременно производить и отгружать несмотря ни на что, мы чувствуем себя уверенно и входим уверенно в 2021 год.  

Юлия Бешанова:  
А если бы ушли на забастовку, вернулись бы на эти рынки?  

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-10

Надежда Лазаревич:
Если бы ушли на забастовку, если бы остановились во время пандемии, мы бы потеряли своих партнеров. Нас бы никто не ждал, потому что мы работаем в сфере сельского хозяйства, и сезон посева, уборки урожая никто не отменял. В любой стране все люди кушают, им нужно своевременно питаться, своевременно производить продукты питания, собирать урожай. Не было бы нашей техники, нашли бы другую – европейскую, может быть, не новую, но б/у везли бы и однозначно бы заменили нашу технику другим производителем.

Юлия Бешанова:
Даже Германия и США говорят, что не могут позволить себе нового локдауна.

Надежда Лазаревич:  
В Польше небольшие аграрии, они поддерживают небольшие формы собственности, и они сейчас очень возмущены и бастуют, потому, во-первых, что у них прекратились дотации, во-вторых, у них нет возможности даже то, что они собрали, своевременно реализовать. То, что нам перекрывают, что мы не сможем поставлять нашу сельскохозяйственную продукцию, – это у них уже началось. Мы-то свою продукцию поставляем, мы производим, перерабатываем, у нас много перерабатывающих заводов. Поэтому у нас полный цикл: от посева до переработки.  

Мы действительно создаем очень хороший, качественный продукт, который мы спокойно продаем на экспорт.

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-13

Наше государство – огромный пример тому, как нужно поддерживать и развивать именно производство  

Юлия Бешанова:  
Очень многие говорят: давайте продадим государственные предприятия, отдадим все в руки частникам, модернизируем часть людей, отправим на улицы, переучим, звучала мысль «пусть идут в айтишники». Как вам кажется, насколько это реальная схема? На примере вашего предприятия, как у вас это работает?  

Надежда Лазаревич:
Предприятие «Бобруйскагромаш» еще два года назад находилось в достаточно тяжелой ситуации, экономической в том числе. Но было произведено назначение нового руководителя, то есть меня, и мы за два года смогли, начав действительно работать, производить качественную технику, производить ее своевременно. Люди услышали ту позицию, которую высказывала я и мои замы. Сейчас мы производим в 2,5 раза больше объема производства, приросли в экспорте в этом году в 114 % относительно 120 % прошлого года. И зарплата у нас выросла 126 % в прошлом году и 120 % к 126 % прошлого года. Люди чувствуют, что они начали работать, и работаем мы тем же составом людей, тот же коллектив выполняет в 2,5 раза больше объема производства.

Государство помогало и в тяжелое время, никогда не упускало это предприятие из виду. Но сейчас мы получаем дополнительные возможности, мы включены в развитие программы машиностроения, буквально на 5 миллионов долларов нам выделено за эти два года ресурсов, мы покупаем новое оборудование, чтобы производить технику лучшего качества. Государство поддерживает крупные и некрупные государственные предприятия.

И не только государственные, очень много в экономике сделано для того, чтобы развивалась сфера производства, и не только машиностроение, но и продуктов питания. Дополнительные льготы, указы, свободные экономические зоны. Сейчас указы под финансирование с учетом COVID-19, банковская сфера очень сильно поддержала. Государство поддерживает, но не надо говорить, что только предприятия государственной формы собственности. И частной формы собственности тоже поддерживает, потому что очень многие нормативные документы распространяются не только на государственную форму собственности в виде дотаций и поддержки. Инвестиционные фонды. Наше государство – огромный пример тому, как нужно поддерживать и развивать именно производство.  

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-16

У нас держится завод благодаря многим обычным рабочим

Надежда Лазаревич:  
У нас держится завод благодаря многим обычным рабочим. Иногда машину любой слесарь не соберет, ее соберет тот, у кого есть именно узкопрофильная компетенция. У меня есть такие специалисты, которые могут машину с закрытыми глазами собрать. Но он никогда не будет востребован в IT-технологии. Это человека морально дестабилизирует, и его семью в том числе. Нужно ценить любые профессии, они очень важны.  

Давайте позовем наших патриотов и скажем, что они должны покупать произведенную в Республике Беларусь продукцию  

Юлия Бешанова:  
Несколько требований в ультиматуме: не платить налоги, перестать платить коммунальные платежи, перестать покупать белорусское. Есть ноу-хау программа, которая, когда наводишь телефон на продукт, показывает, можно ли его покупать. Как к этому относиться? Белорусы призывают не покупать белорусское, чье угодно, но не белорусское.

Надежда Лазаревич:
Давайте позовем наших патриотов и скажем, что они должны покупать произведенную в Республике Беларусь продукцию: если вы будете видеть, что это произведено в РБ, не сомневайтесь, это качественный продукт, покупайте его в первую очередь.

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-19

Только конкретным делом мы проявляем любовь к родине. Не ходьбой по улице и какими-то непонятными призывами, а только делом

Юлия Бешанова:
А вы обращаете сейчас внимание, что покупаете в магазине?

Надежда Лазаревич:
Конечно. Мы покупаем только белорусское. Мы стараемся поддерживать, и всегда это было. Но сейчас, благодаря этим всем вещам, наоборот, будоражится еще больше любовь к родине, и патриотизм уже поднят. Поэтому мы сейчас однозначно покупаем в магазинах произведенное Республикой Беларусь.

Как конкретный человек от сохи, от производства я хочу сказать, что некоторые призывы, которые нам озвучивает якобы альтернативный лидер… До смешного доходит, когда человек говорит и не понимает, о чем говорит. Нормальный здравомыслящий человек это понимает и слышит.

Послушайте, в Республике Беларусь за 26 лет действительно многое сделано. Да, есть вещи, над которыми нужно работать, мы это все прекрасно понимаем. Но мы только своей любовью и отношением к делу можем помочь своей стране. Я помогаю, работая на промышленном предприятии, поднимая его с колен. Человек работает в своей сфере, вы как телевизионный лидер тоже показываете свою любовь к родине, работая здесь 28 часов в сутки.

Выходя на улицу, дестабилизируя наши промышленные и не только предприятия, мы не показываем любовь к родине, мы показываем нелюбовь к ней, понимаете? Халатное отношение, нет мер ответственности за наши низкие социальные слои либо за наших пенсионеров. А что же будут они покупать и кушать, за что, если мы не будем получать пенсию, не будем оплачивать систему ЖКХ? Как мы будем содержать наши детские дома, больницы, хосписы и так далее? Только конкретным делом мы проявляем любовь к родине. Не ходьбой по улице и какими-то непонятными призывами, а только делом.

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-22

Если она говорит, что нам лучшей доли какой-то там желает, то пускай думает, что она озвучивает

Надежда Лазаревич:
Мы всегда были страной, которая поддерживает любые вероисповедания. И эта дама, которая призывает…

Юлия Бешанова:
Я не думаю, что это дама, скорее, силы, стоящие за ней.  

Надежда Лазаревич:  
Это то, что ей навязывается, а она – озвучивает. Это еще раз доказывает, что человек говорит и не понимает, что говорит. Она не понимает меры ответственности за сказанные слова. В школе еще учат: думай, что говоришь. Десять раз нужно подумать, а потом озвучить. Она сейчас просто является вещателем той информации, которую пишут, она должна вспомнить, что она гражданка Республики Беларусь по паспорту. И она ответственная за Республику Беларусь, и даже если она говорит, что нам лучшей доли какой-то там желает, то пускай думает, что она озвучивает.  

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?-25

Благодаря тому, что мы сразу разобрались, что у нас ресурс – это люди, мы создаем новые предприятия  

Надежда Лазаревич:  
У нас основной ресурс – это люди. Благодаря тому, что мы сразу разобрались, что у нас ресурс – это люди, мы создаем новые предприятия, позволяющие нашим людям выражать себя в различных сферах. У нас очень много грамотных, образованных людей на территории Республики Беларусь, которых обучали здесь, высшее и среднее образование они здесь получали. Сейчас они достойно выполняют свои функции на любом из предприятий. Возьмем любую сферу: нефтепереработки, промышленности, социальную, здравоохранения – какие у нас замечательные специалисты. Та же сфера искусств. У нас выращены достойные люди, которым дана возможность получить бесплатные образование, медицину. Детские сады, школы и так далее. Мы как представители сейчас власти Республики Беларусь, условно, говорим, что наша страна ведет достойное развитие поэтапно в экономике, в социальной сфере и так далее.  

Очень жалко, что наши достижения не видят определенные иностранцы, кто выдвигает на эти премии. Но мы в них уже и не нуждаемся, мы уже получили признание, наш глава государства получил признание от людей – для кого он живет и работает. Большинством людей выбран действующий глава государства.  

# Акции протеста # Экономика # Надежда Лазаревич # Юлия Бешанова # Фотофакт

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