Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич. Юлия Бешанова, ведущая:

Сейчас бьют точечно именно на экономику. Призывы к забастовкам. Согласитесь, многие считают: «Ну, выйдем, побастуем, ничего не изменится». Но готовы, допустим, наши зарубежные партнеры потерпеть недельку, а потом вернуться и опять начать с нами работать?

Большинство работающих на заводе людей понимают важность выхода на работу, важность работы и функционирования предприятий Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Большинство так не думает. Большинство понимает, что любой простой, любая забастовка одного дня будет экономическим эффектом для экономики предприятий, только не в положительной фазе, а в отрицательной. Поэтому предыдущие забастовки, которые проходили на крупных промышленных предприятиях, были прекращены в первые же дни, потому что большинство работающих на заводе людей понимают важность выхода на работу, важность работы и функционирования предприятий. Юлия Бешанова:

А действительно ли среди этих людей было много не сотрудников предприятий? Надежда Лазаревич:

Конечно. Люди переодевались в форму того же МТЗ, МАЗа, пытались произвести дисбаланс на промышленных предприятиях, и на моем предприятии призывали к забастовкам. Но большинство людей, наоборот, сделало правильные выводы, не послушало кукловодов, не послушало тех людей, которые призывали к забастовкам, и как выходили на работу, так и выходят, выполняют свои функциональные обязанности. Я думаю, что тот призыв, который у нас звучит и на 26 число, и на 27 число…

Посмотрите, они уже сами свою экономику продвигают через вот этих «заводаторов» Юлия Бешанова:

Давайте посмотрим, что нам предлагают, чем эти меры чреваты для нашей страны в случае их выполнения. Снос памятников, запрет на приобретение российских газа и нефти – самое яркое из того, что нам предлагают. Надежда Лазаревич:

Пункт 5. Вступление в НАТО, замена российского оружия на зарубежное. Посмотрите, они уже сами свою экономику продвигают через вот этих «заводаторов». Понятно, что если мы начнем закупать зарубежное оружие, то у людей, работающих за рубежом, будет больше объема работы, больше дохода. Они же там работают. Почему они не показывают своим примером? Почему не бастуют, почему призывают нас к забастовкам? Конечно, это дисбаланс экономики, это дисбаланс взаимоотношений внутри страны. В первую очередь пострадает социальная сфера, потому что у нас социально-ориентированное предприятие. Юлия Бешанова:

Но вместе с тем посмотрите пункт 7. Надежда Лазаревич:

Выравнивание пенсионного возраста между мужчинами и женщинами. Тот, кто писал, немножечко не умеет считать. Если из одной корзинки убудет, то в другую не придет. Нет источника дохода. Какой источник дохода будет, если наши промышленные предприятия, глобальные наши холдинги остановятся, не будут перечислять налоги? Как они увеличат доход пенсионерам?

Не было бы нашей техники, нашли бы другую – европейскую, может быть, не новую, но б/у везли бы Наши крупные промышленные предприятия сохранили свою компетенцию по производству техники. Это важно, мы сами производим, но и сами создаем. У нас есть компетенция, и это очень важно, поэтому мы для них не очень выгодный партнер. Юлия Бешанова:

Действительно ли вот эта пандемия, кризис, вынужденный локдаун европейских стран для нас сыграл на руку? Может, мы смогли выйти на новые рынки, увеличить объем экспорта? Надежда Лазаревич:

Я могу сказать на примере своего предприятия. «Бобруйскагромаш» во время пандемии работал в полном объеме, мы приросли по экспорту и буквально в последнем квартале этого года у нас в объеме производства 80 % – это экспорт. Для нас это является положительным моментом, что мы не остановились. Мы показали партнерам нашу возможность своевременно производить и отгружать несмотря ни на что, мы чувствуем себя уверенно и входим уверенно в 2021 год. Юлия Бешанова:

А если бы ушли на забастовку, вернулись бы на эти рынки?

Надежда Лазаревич:

Если бы ушли на забастовку, если бы остановились во время пандемии, мы бы потеряли своих партнеров. Нас бы никто не ждал, потому что мы работаем в сфере сельского хозяйства, и сезон посева, уборки урожая никто не отменял. В любой стране все люди кушают, им нужно своевременно питаться, своевременно производить продукты питания, собирать урожай. Не было бы нашей техники, нашли бы другую – европейскую, может быть, не новую, но б/у везли бы и однозначно бы заменили нашу технику другим производителем. Юлия Бешанова:

Даже Германия и США говорят, что не могут позволить себе нового локдауна. Надежда Лазаревич:

В Польше небольшие аграрии, они поддерживают небольшие формы собственности, и они сейчас очень возмущены и бастуют, потому, во-первых, что у них прекратились дотации, во-вторых, у них нет возможности даже то, что они собрали, своевременно реализовать. То, что нам перекрывают, что мы не сможем поставлять нашу сельскохозяйственную продукцию, – это у них уже началось. Мы-то свою продукцию поставляем, мы производим, перерабатываем, у нас много перерабатывающих заводов. Поэтому у нас полный цикл: от посева до переработки. Мы действительно создаем очень хороший, качественный продукт, который мы спокойно продаем на экспорт.

Наше государство – огромный пример тому, как нужно поддерживать и развивать именно производство Юлия Бешанова:

Очень многие говорят: давайте продадим государственные предприятия, отдадим все в руки частникам, модернизируем часть людей, отправим на улицы, переучим, звучала мысль «пусть идут в айтишники». Как вам кажется, насколько это реальная схема? На примере вашего предприятия, как у вас это работает? Надежда Лазаревич:

Предприятие «Бобруйскагромаш» еще два года назад находилось в достаточно тяжелой ситуации, экономической в том числе. Но было произведено назначение нового руководителя, то есть меня, и мы за два года смогли, начав действительно работать, производить качественную технику, производить ее своевременно. Люди услышали ту позицию, которую высказывала я и мои замы. Сейчас мы производим в 2,5 раза больше объема производства, приросли в экспорте в этом году в 114 % относительно 120 % прошлого года. И зарплата у нас выросла 126 % в прошлом году и 120 % к 126 % прошлого года. Люди чувствуют, что они начали работать, и работаем мы тем же составом людей, тот же коллектив выполняет в 2,5 раза больше объема производства. Государство помогало и в тяжелое время, никогда не упускало это предприятие из виду. Но сейчас мы получаем дополнительные возможности, мы включены в развитие программы машиностроения, буквально на 5 миллионов долларов нам выделено за эти два года ресурсов, мы покупаем новое оборудование, чтобы производить технику лучшего качества. Государство поддерживает крупные и некрупные государственные предприятия. И не только государственные, очень много в экономике сделано для того, чтобы развивалась сфера производства, и не только машиностроение, но и продуктов питания. Дополнительные льготы, указы, свободные экономические зоны. Сейчас указы под финансирование с учетом COVID-19, банковская сфера очень сильно поддержала. Государство поддерживает, но не надо говорить, что только предприятия государственной формы собственности. И частной формы собственности тоже поддерживает, потому что очень многие нормативные документы распространяются не только на государственную форму собственности в виде дотаций и поддержки. Инвестиционные фонды. Наше государство – огромный пример тому, как нужно поддерживать и развивать именно производство.

У нас держится завод благодаря многим обычным рабочим Надежда Лазаревич:

У нас держится завод благодаря многим обычным рабочим. Иногда машину любой слесарь не соберет, ее соберет тот, у кого есть именно узкопрофильная компетенция. У меня есть такие специалисты, которые могут машину с закрытыми глазами собрать. Но он никогда не будет востребован в IT-технологии. Это человека морально дестабилизирует, и его семью в том числе. Нужно ценить любые профессии, они очень важны. Давайте позовем наших патриотов и скажем, что они должны покупать произведенную в Республике Беларусь продукцию Юлия Бешанова:

Несколько требований в ультиматуме: не платить налоги, перестать платить коммунальные платежи, перестать покупать белорусское. Есть ноу-хау программа, которая, когда наводишь телефон на продукт, показывает, можно ли его покупать. Как к этому относиться? Белорусы призывают не покупать белорусское, чье угодно, но не белорусское. Надежда Лазаревич:

Давайте позовем наших патриотов и скажем, что они должны покупать произведенную в Республике Беларусь продукцию: если вы будете видеть, что это произведено в РБ, не сомневайтесь, это качественный продукт, покупайте его в первую очередь.

Только конкретным делом мы проявляем любовь к родине. Не ходьбой по улице и какими-то непонятными призывами, а только делом Юлия Бешанова:

А вы обращаете сейчас внимание, что покупаете в магазине? Надежда Лазаревич:

Конечно. Мы покупаем только белорусское. Мы стараемся поддерживать, и всегда это было. Но сейчас, благодаря этим всем вещам, наоборот, будоражится еще больше любовь к родине, и патриотизм уже поднят. Поэтому мы сейчас однозначно покупаем в магазинах произведенное Республикой Беларусь. Как конкретный человек от сохи, от производства я хочу сказать, что некоторые призывы, которые нам озвучивает якобы альтернативный лидер… До смешного доходит, когда человек говорит и не понимает, о чем говорит. Нормальный здравомыслящий человек это понимает и слышит. Послушайте, в Республике Беларусь за 26 лет действительно многое сделано. Да, есть вещи, над которыми нужно работать, мы это все прекрасно понимаем. Но мы только своей любовью и отношением к делу можем помочь своей стране. Я помогаю, работая на промышленном предприятии, поднимая его с колен. Человек работает в своей сфере, вы как телевизионный лидер тоже показываете свою любовь к родине, работая здесь 28 часов в сутки. Выходя на улицу, дестабилизируя наши промышленные и не только предприятия, мы не показываем любовь к родине, мы показываем нелюбовь к ней, понимаете? Халатное отношение, нет мер ответственности за наши низкие социальные слои либо за наших пенсионеров. А что же будут они покупать и кушать, за что, если мы не будем получать пенсию, не будем оплачивать систему ЖКХ? Как мы будем содержать наши детские дома, больницы, хосписы и так далее? Только конкретным делом мы проявляем любовь к родине. Не ходьбой по улице и какими-то непонятными призывами, а только делом.

Если она говорит, что нам лучшей доли какой-то там желает, то пускай думает, что она озвучивает Надежда Лазаревич:

Мы всегда были страной, которая поддерживает любые вероисповедания. И эта дама, которая призывает… Юлия Бешанова:

Я не думаю, что это дама, скорее, силы, стоящие за ней. Надежда Лазаревич:

Это то, что ей навязывается, а она – озвучивает. Это еще раз доказывает, что человек говорит и не понимает, что говорит. Она не понимает меры ответственности за сказанные слова. В школе еще учат: думай, что говоришь. Десять раз нужно подумать, а потом озвучить. Она сейчас просто является вещателем той информации, которую пишут, она должна вспомнить, что она гражданка Республики Беларусь по паспорту. И она ответственная за Республику Беларусь, и даже если она говорит, что нам лучшей доли какой-то там желает, то пускай думает, что она озвучивает.