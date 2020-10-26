Рабочий МАЗа: это очень большая глупость – остановить производство. Потом восстановить очень тяжело

Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Белорусы не поддержали призыв не выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По состоянию на 10 утра все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы. Утренние смены на предприятиях начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают.
Александр Линник, слесарь механосборочных работ:
Это очень большая глупость – остановить производство. Это, конечно, можно, но потом восстановить очень тяжело. Я сам это знаю и по 90-м годам, мы это все проходили.
А вот и некоторые выдержки из оппозиционных чатов.