Прямой эфир

Рабочий МАЗа: это очень большая глупость – остановить производство. Потом восстановить очень тяжело

26 октября 2020 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Забастовка не состоялась. Белорусы не поддержали призыв не выходить на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По состоянию на 10 утра все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.  

Рабочий МАЗа: это очень большая глупость – остановить производство. Потом восстановить очень тяжело-1

Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы. Утренние смены на предприятиях начались в обычное время, цеха не остановлены, заводы работают.  

Рабочий МАЗа: это очень большая глупость – остановить производство. Потом восстановить очень тяжело-4

Александр Линник, слесарь механосборочных работ:  
Это очень большая глупость – остановить производство. Это, конечно, можно, но потом восстановить очень тяжело. Я сам это знаю и по 90-м годам, мы это все проходили.  

А вот и некоторые выдержки из оппозиционных чатов.  

Рабочий МАЗа: это очень большая глупость – остановить производство. Потом восстановить очень тяжело-7

Рабочий МАЗа: это очень большая глупость – остановить производство. Потом восстановить очень тяжело-9

Их участники возмущены массовым игнорированием забастовочного движения.  

Читайте также:

«Люди устали». Что происходит 26 октября на МАЗе?

Правительство Беларуси опровергает информацию о начале массовых забастовок

«Подслушано в цеху». Как сейчас живёт «Нафтан» и что говорят его сотрудники?

# Забастовка # Экономика # Александр Линник # Алексей Ламекин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?
25 октября 2020 21:48

Надежда Лазаревич: какой источник дохода будет, если наши предприятия, глобальные холдинги остановятся, не будут перечислять налоги?

Кто и как формирует цены на яблоки в Беларуси?
25 октября 2020 18:04

Кто и как формирует цены на яблоки в Беларуси?

Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?
25 октября 2020 18:03

Витаминный запас белорусов. Сколько тонн овощей и фруктов заготовят в стабфонд страны?