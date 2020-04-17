Рабочая поездка Президента Беларуси в Лидский район. Все темы в одном материале

Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятие и отрасли, и всей экономики. Здесь глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы. «Неману» Президент пообещал поддержку и заявил о расширении производства.

Стекло – капризный материал. Чтобы научиться делать из него настоящие шедевры, понадобится много времени. В мастерской Рамиля Мязитова десятки инструментов: от борок (это такие насадки, как у стоматологов) до алмазных кругов. На стеклозаводе он трудится уже 30 лет. И даже над эксклюзивами: над репродукцией Джоконды Микеланджело и Мадонны с младенцем Рафаэля. Итальянцы были бы в восторге.

Очередной шедевр в работе – ваза со львом. Рисунки он разрабатывает сам. Наброски делает сначала на бумаге. Хранятся работы Мязитова в музеях и частных коллекциях.