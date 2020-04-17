Директор стеклозавода «Неман» об отсрочке платежей: «Если этого не будет, то высока вероятность, что не будет и предприятия»

Новости Беларуси. Поддержка предприятий, реконструкция дорог, ситуация с коронавирусом. Целую серию важнейших тем 17 апреля подняли во время рабочей поездки Президента в Лидский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» – старейшее предприятия и отрасли, и всей экономики.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Одно из направлений завода – это стекловата. Не такое красивое, но зато прибыльное. Качество утеплителя оценили не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. До 97 % – это экспорт. Большая часть уезжает в Украину, чуть меньше – в Польшу, также Литву, Латвию, Эстонию, Румынию и Молдову.

Линия по выпуску стекловаты уникальная для Беларуси. И если сегодня она работает на полную мощь, а продукция очень востребована, то еще несколько лет назад новое производство серьезно пошатнули финансы завода. Под выпуск утеплителя перестроили старый цех, взяли кредит. Надеялись быстро его «отбить», но не тут то было. Все затянулось. Кто виноват? Недобросовестный поставщик оборудования из Италии. Пока судились, искали нового поставщика, время ушло. А с ним, как известно, и деньги. По кредиту набежали проценты. Спасти ситуацию, уверен директор завода, сможет лишь указ главы государства об отсрочке платежей.