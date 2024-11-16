Останки красноармейцев нашли при прокладке газопровода в Гродненском районе

В деревне Баля Сольная Гродненского района при прокладке газопровода обнаружены останки воинов времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте работает 52-й поисковый батальон. В ходе раскопок также найдены пуговицы, обмундирование, вилка с надписью на русском языке и эбонитовый карандаш. Недалеко от этого места в 1944 году велись ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Солдаты удерживали плацдарм на левом берегу Немана. И героически погибли во время контратаки танковой дивизии, отдав свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Александр Лобанов, военный комиссар Гродно и Гродненского района:

Работы будут продолжаться до завершения подъема останков, которые передадутся в Следственный комитет для проведения экспертизы. После этого воины будут с торжественными почестями перезахоронены на братской могиле в соответствии с решением районного исполнительного комитета.