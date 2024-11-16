Прямой эфир

Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Ливитт

16 ноября 2024 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выигрывающий выборы президента Дональд Трамп утвердил Кэролайн Ливитт в качестве пресс-секретаря Белого дома. 27-летняя уроженка Нью-Гэмпшира Ливитт раньше работала в его предвыборной кампании и в Белом доме помощником пресс-секретаря. Об этом пишет РИА Новости.

Она станет самым молодым пресс-секретарем в истории, побив тем самым рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в 29 лет. 

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, став первой с XIX века политической фигурой, возвратившейся в Белый дом после перерыва полномочий. Камала Харрис объявила о своем поражении, а Джо Байден поздравил Трампа. Избирательная коллегия проведет голосование 17 декабря, а инаугурация состоится 20 января.

# Дональд Трамп # Выборы в США

Другие новости рубрики

Все новости
Голевой пас Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Колорадо» в НХЛ
16 ноября 2024 10:07

Голевой пас Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Колорадо» в НХЛ

Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке
16 ноября 2024 08:25

Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в боксерском поединке

Французские фермеры запланировали новые акции протеста
16 ноября 2024 08:05

Французские фермеры запланировали новые акции протеста