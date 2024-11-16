Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Ливитт

Выигрывающий выборы президента Дональд Трамп утвердил Кэролайн Ливитт в качестве пресс-секретаря Белого дома. 27-летняя уроженка Нью-Гэмпшира Ливитт раньше работала в его предвыборной кампании и в Белом доме помощником пресс-секретаря. Об этом пишет РИА Новости.

Она станет самым молодым пресс-секретарем в истории, побив тем самым рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в 29 лет.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, став первой с XIX века политической фигурой, возвратившейся в Белый дом после перерыва полномочий. Камала Харрис объявила о своем поражении, а Джо Байден поздравил Трампа. Избирательная коллегия проведет голосование 17 декабря, а инаугурация состоится 20 января.