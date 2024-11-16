Будущих абитуриентов встретили в Военной академии Беларуси

Уникальная возможность познакомится с Военной академией Беларуси и увидеть современное вооружение отечественной армии. На день открытых дверей в вуз пришли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них кадеты, суворовцы, учащиеся центров допризывной подготовки и общеобразовательных школ из всей страны. У них была возможность познакомиться с факультетами Академии, пообщаться с курсантами и преподавателями. Среди будущих абитуриентов большинство уже определилось с выбором профессии.

Даниил Красовский, кадет Брестского областного кадетского училища: Мечта стать военным человеком у меня с самого детства. Защищать свою Родину. Хочу вообще поступить на авиационный факультет и стать летчиком.

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

Не секрет, что очень много предложений для сегодняшней молодежи, различных учебных заведений. И иногда, может быть, не хватает какого-то момента, какой-то мелочи, которая, в общем-то, и позволит парню или девчонке определиться с будущей профессией.

И вот сегодня, оценивая количество людей, которые прибыли к нам на день открытых дверей, я могу с уверенностью сказать, что военное образование с каждым годом вызывает у молодежи все больше и больше интереса.