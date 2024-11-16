Прямой эфир

Будущих абитуриентов встретили в Военной академии Беларуси

16 ноября 2024 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уникальная возможность познакомится с Военной академией Беларуси и увидеть современное вооружение отечественной армии. На день открытых дверей в вуз пришли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущих абитуриентов встретили в Военной академии Беларуси-2

Среди них кадеты, суворовцы, учащиеся центров допризывной подготовки и общеобразовательных школ из всей страны. У них была возможность познакомиться с факультетами Академии, пообщаться с курсантами и преподавателями. Среди будущих абитуриентов большинство уже определилось с выбором профессии.

Будущих абитуриентов встретили в Военной академии Беларуси-4

Даниил Красовский, кадет Брестского областного кадетского училища:
Мечта стать военным человеком у меня с самого детства. Защищать свою Родину. Хочу вообще поступить на авиационный факультет и стать летчиком.

Будущих абитуриентов встретили в Военной академии Беларуси-6

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:
Не секрет, что очень много предложений для сегодняшней молодежи, различных учебных заведений. И иногда, может быть, не хватает какого-то момента, какой-то мелочи, которая, в общем-то, и позволит парню или девчонке определиться с будущей профессией. 

И вот сегодня, оценивая количество людей, которые прибыли к нам на день открытых дверей, я могу с уверенностью сказать, что военное образование с каждым годом вызывает у молодежи все больше и больше интереса.

Будущих абитуриентов встретили в Военной академии Беларуси-8

Всего вуз ведет набор на семь факультетов. Главные условия для поступления – отличная физическая подготовка и успешная сдача централизованного тестирования.

# Военная академия Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Президент: хочу, чтобы белорусы были не только спортивными, но и здоровыми
16 ноября 2024 10:54

Президент: хочу, чтобы белорусы были не только спортивными, но и здоровыми

Останки красноармейцев нашли при прокладке газопровода в Гродненском районе
16 ноября 2024 10:42

Останки красноармейцев нашли при прокладке газопровода в Гродненском районе

Лукашенко в Климовичах: «Будет экономика – войны никогда не будет»
16 ноября 2024 10:31

Лукашенко в Климовичах: «Будет экономика – войны никогда не будет»