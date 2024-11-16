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Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь

16 ноября 2024 11:40
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Знаковые встречи, неожиданные открытия, звездные гости и атмосфера единства. Второй день всенародного марафона в Бобруйске начался с открытия мурала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-2

Традиционный подарок принимающему проект городу – изображение, на котором мужская, женская и детская рука держат контур Беларуси – наше будущее. Теперь такая картина украшает одну из многоэтажек по улице Народного Единства. Арт-объект глубоко символичен. Единство страны и народа в традиционных ценностях и уверенности в завтрашнем дне.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-4

Наши люди, которые это сделали, они просто огромные молодцы. Мы можем гордиться тем, что они делают. Также можем показывать другим странам, другим городам.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-6

Будущее Беларуси в твоих руках, очень круто. И когда будешь гулять по городу, всегда задумаешься. Потому что все реально зависит от тебя, все в твоих руках.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-8

В стенах Могилевского областного театра драмы и комедии своими рецептами успеха делятся генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, многократный паралимпийский чемпион Игорь Бокий и заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно. 

Участники «Знаковых встреч» честно и без прикрас говорят о победах в спорте и личных достижениях, семейных ценностях и непростом пути к становлению суверенной Беларуси.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-10

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:
Мне интересно услышать и почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодежь, куда они смотрят, в какую сторону, как они видят свое будущее. Возможно, мы своим примером, словом поддержим того, кто не знает, например, куда поступать, кто не нашел себя в жизни. В принципе, такое время, когда мы должны быть едины.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-12

На площадке у Ледовой арены развернулись праздничные локации. Здесь душевно и вкусно. Поезд из фуд-траков, выставка отечественных автомобилей. Можно присмотреть себе новую машину или просто познакомиться с новинками марки «Джили» и «БЕЛДЖИ». Узнать об особенностях и технических характеристиках каждой модели посетителям автовыставки помогают специалисты.

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь-14

Проект постоянно прирастает идеями. Так, впервые представлена выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах». Экспозиция основана на материалах издательского дома «Беларусь сегодня» и национального архива «Партизаны Беларуси». 

Вниманию жителей и гостей города на Березине – снимки времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики народных мстителей. Партизанское движение в Беларуси – это порядка 400 тысяч человек, которые на протяжении трех лет оккупации боролись с нацизмом. Мы должны знать героев поименно. 

Во времена попыток фальсификации истории важно сохранить объективную память о тех событиях. 

# Государственная политика # Руслан Алехно # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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