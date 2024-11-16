Голевой пас Овечкина помог. «Вашингтон» обыграл «Колорадо» в НХЛ

«Вашингтон» одержал победу в матче НХЛ над «Колорадо» со счетом 5:2. Голы забросили Врана, Макмайкл (дважды), Чикран и Сандин. В составе «Колорадо» отличились Келли и Коваленко. В составе «Вашингтона» результативный пас сделал Овечкин, набрав свое 20-е очко в сезоне. Об этом пишет ТАСС.

Макмайкл повторил рекорд клуба по количеству голов в первых 16 матчах в сезоне для центрального нападающего. Ничушкин вернулся после долгого отсутствия, но не показал результативной игры.

«Вашингтон» с 23 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, а «Колорадо» – 4-е место в Центральном дивизионе с 18 очками. В следующих встречах «Вашингтон» сыграет с «Вегасом», а «Колорадо» – с «Филадельфией».

В остальных матчах «Юта» проиграла «Вегасу» со счетом 2:4, «Калгари» обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0.