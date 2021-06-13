«Пытаются обкатать новые формы воздействия». Вот что говорят депутаты о санкциях Европарламента против Беларуси

Новости Беларуси. В свое время Литва под давлением ЕС отказалась от собственной атомной электростанции, хотя еще 11 лет назад Игналинская АЭС была электроэнергетическим донором всего региона. Электричество поставлялось не только в Прибалтику, но и в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Теперь, когда свою станцию построила Беларусь, главные критики кто? Правильно, Литва и ЕС. Примечательно, что к этому хору не особо примыкают соседи – Эстония и Латвия. Потому как деньги считать умеют все, и оголтело отказываться от дешевой электроэнергии – странное решение. Мягко говоря. Литва же продолжает говорить языком ультиматумов. Оно и понятно: не хочется признавать свои политические ошибки. Так чем же пугают нас наши европейские соседи? Расскажет Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

«Мы делаем все, чтобы поддерживать режим стало дорого», – речь Тихановской. Товарищи, вы делаете все, чтобы с каждым днем белорусы вас ненавидели сильнее и сильнее. Но вас, заграничных, можно пересчитать по пальцам, а нас – девять с половиной миллионов людей. Так кто сильнее? Эти трудности однозначно мы переживем. Единственное – периодически приходится тратить нервы, ведь политика коллективного Запада, слабо сказано, но возмущает нас.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Складывается мнение, что просто на нашей стране пытаются обкатать какие-то новые формы воздействия на небольшие государства, чтобы получить определенные рычаги управления этими странами. Санкции, которые вводятся, негативным образом отражаются на населении нашей страны. Все просто. Есть предприятие, которое работает, производит продукцию. Естественно, это предприятие перечисляет налоги в бюджет города или нашей республики. С учетом того, что Республика Беларусь – социальное государство, бюджет тратится на социальные нужды – строительство поликлиник, больниц, детских садов, на поддержку, выплату зарплаты врачам, учителям. Мы напрямую реально пострадаем от этих санкций, и об этом никто не думает, хотя, может быть, и думают. Они хотят нанести этот точечный удар именно по слоям населения, которые нуждаются постоянно в социальной защите нашего государства.