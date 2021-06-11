В Беларуси начнут действовать новые правила обмена валют. Что изменится для физлиц?
Новости Беларуси. В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведения уже бурно обсуждают в сети. Законодательный акт дает Нацбанку больше правовых основ для введения ограничений.
Для нас с вами практически ничего не изменится. Разве что нельзя будет отменить такую сделку: если вы передадите деньги кассиру, а в этот момент курс изменится, операция завершится в соответствии с первоначальными условиями.
Отныне можно лично участвовать в торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без посредничества банка. А еще совершать и другие банковские операции в обменниках. Также в новых условиях за банком остается право взимать плату в иностранной валюте по кредитам, валютно-обменным операциям на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, банковским гарантиям, другим расчетным операциям кассового обслуживания. Инструкция не затрагивает валютно-обменные операции с использованием банковских карточек и инфокиосков, а также денежные переводы и взыскание средств в бесспорном порядке.
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