В Беларуси начнут действовать новые правила обмена валют. Что изменится для физлиц?

Новости Беларуси. В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведения уже бурно обсуждают в сети. Законодательный акт дает Нацбанку больше правовых основ для введения ограничений.

Для нас с вами практически ничего не изменится. Разве что нельзя будет отменить такую сделку: если вы передадите деньги кассиру, а в этот момент курс изменится, операция завершится в соответствии с первоначальными условиями.