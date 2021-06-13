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Экономические санкции затронули лёгкую промышленность? Вот что говорит председатель «Беллегпрома»

13 июня 2021 12:44
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Новости Беларуси. 13 июня в Беларуси отмечается День работников легкой промышленности. В этой сфере заняты более 80 тысяч человек, работает почти 2000 предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономические санкции затронули лёгкую промышленность? Вот что говорит председатель «Беллегпрома»-1

Легкая промышленность – одна из самых близких к обычному потребителю отраслей. Сегодня она наращивает свою мощь. Вместе с тем в условиях изменчивости рынков, а в последнее время и экономических угроз в адрес Беларуси, здесь готовы к самым разным поворотам. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказала глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Экономические санкции затронули лёгкую промышленность? Вот что говорит председатель «Беллегпрома»-4

Вероника Кудринецкая, СТВ: 
Экономические санкции затронули легкую промышленность? Какие настроения у производителей и в коллективах?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Сегодня таких явных запретов мы не видим, хотя были некоторые настроения. Французская фирма Kermel съязвила: «Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле (это негорючее волокно) или нет, мы еще решим». И, в общем-то, такая крупная текстильная компания как Inditex – учредитель торговых объектов – заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции. Но это касается одного нашего завода – Оршанского льнокомбината.

Экономические санкции затронули лёгкую промышленность? Вот что говорит председатель «Беллегпрома»-7

Сегодня пока все работают, в общем-то, в обычном режиме. Конечно, мы оценили, у нас разработан в концерне план работы в санкционном случае. Поэтому активно прорабатываем замену импортной составляющей, особенно химических всех компонентов. Сегодня не секрет что, конечно, Европа сильна своей химией, красителями, вещами, которые необходимы для производства того или другого текстильного или обувного ассортимента. Поэтому мы сегодня плотно отрабатываем турецкий рынок и Индию, Китай, для того чтобы, если вдруг какие-то меры к предприятиям легкой промышленности будут применяться, мы могли и экспортную составляющую, и импортную зависимость переориентировать на другие рынки. Эта работа ведется, и мы, в общем-то, готовы.

Экономические санкции затронули лёгкую промышленность? Вот что говорит председатель «Беллегпрома»-10

Полную версию интервью смотрите в итоговой программе «Неделя» 13 июня в 19:30 на СТВ.

# Санкции # Экономика # Татьяна Лугина # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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