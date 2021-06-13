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Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях

13 июня 2021 16:30
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Новости Беларуси. В свое время Литва под давлением ЕС отказалась от собственной атомной электростанции, хотя еще 11 лет назад Игналинская АЭС была электроэнергетическим донором всего региона. Электричество поставлялось не только в Прибалтику, но и в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Теперь, когда свою станцию построила Беларусь, главные критики кто? Правильно, Литва и ЕС. Примечательно, что к этому хору не особо примыкают соседи – Эстония и Латвия. Потому как деньги считать умеют все, и оголтело отказываться от дешевой электроэнергии – странное решение. Мягко говоря. Литва же продолжает говорить языком ультиматумов. Оно и понятно: не хочется признавать свои политические ошибки.

Так чем же пугают нас наши европейские соседи? Расскажет Виктория Ходосок.

Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Европарламент устанавливает правила жизни для страны, которая даже не в их cоюзе. Вы только задумайтесь над этим предложением. Так и хочется, спросить: ребята, а вы кто такие? Они говорят, что мы «общеевропейская проблема». А мы говорим: наша проблема – это вы.

Все это напоминает, честное слово, политический шабаш – сами собрались, сами что-то там в Европе решают, хотя их никто не спрашивал. Ах, нет, простите, спрашивают и даже умоляют, устроив цирковое турне, наши беглецы, которые не спасают страну, а уничтожают. И самое интересное – заявляют об этом якобы от имени всего белорусского народа. Это как понимать? Вы точно у всех поинтересовались?

Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях-4

Виктория Ходосок:
Итак, какой план помощи предлагают наши «спасители»? А то, видите ли, в стране «пожар». Давайте возьмем самые главные мысли их умозаключений.

– Создать международный трибунал для расследования преступлений. А расследовать хоть кто будет?  
– Освободить Протасевича и его даму. Но они же преступники.
– Отстранить нашу страну от участия в международных спортивных мероприятиях. Помните же, что не за горами Олимпийские игры в Токио?
– Не дает им покоя и наша АЭС.
– Нанести удар по экономике. Речь о санкциях против крупных и приносящих доходы в бюджет страны предприятий. А вот здесь подробнее.

Запад громко пытается показать, что Беларусь для него – помеха. Но целая страна – это прежде всего люди, которые, как бы странно, наверное, ни звучало, каждый день тоже хотят есть. А беглые «борцы» призывают дожимать наши предприятия. Вы хотите, чтобы мы голодали? И под это подписалась якобы демократичная Европа?

Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях-7

Я считаю, что введение санкций – это лишь повод сбить Беларусь с правильного пути развития, но наш народ, конечно же, не допустит надругательства над страной, над ее традициями, обычаями, государственной символикой.

Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях-10

Предприятиям нужно продукцию сбывать и где-то что-то закупать. Это у нас было поставлено очень неплохо, и в последнее время, если разобраться, наша страна жила. Мы стали жить намного лучше. А что теперь будет, не знаю.

Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях-13

Не понимают люди, насколько хрупок этот мир, что и так хватает всяких болезней, инфекций. Зачем еще навязывать свои мысли, свою волю другим государствам?

Я волнуюсь за ребёнка, потому что это ударит в первую очередь по ним. Мнение белорусов об экономических санкциях-16

Они не понимают, что за этими действиями идут потери для простых людей. Я пенсионерка, и я очень боюсь даже не за себя, а за своего ребенка, за своих внуков, потому что в первую очередь по ним это все ударит. Я уже получила от государства бесплатное образование, по сей день получаю бесплатное медицинское обслуживание. Я просто живу, мне все нравится, а за детей переживаю.

Смогут ли белорусы выступить на Олимпиаде в Токио? Спортсмены о введении ограничений – подробности здесь.

# Санкции # общество # Виктория Ходосок # Евгений Поболовец # Фотофакт

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