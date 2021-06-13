Затронули ли санкции лёгкую промышленность и как ведётся борьба с секонд-хендами? Рассказала председатель «Беллегпрома»

Новости Беларуси. 13 июня в Беларуси отмечается День работников легкой промышленности. В этой сфере заняты более 80 тысяч человек. Работает почти 2000 предприятий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Легкая промышленность – одна из самых близких к обычному потребителю отраслей. Сегодня она наращивает свою мощь. Вместе с тем в условиях изменчивости рынков, а в последнее время и экономических угроз в адрес Беларуси здесь готовы к самым разным поворотам. О чем идет речь, у главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной узнавала Вероника Кудринецкая. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Татьяна Алексеевна, в марте в Гатово проходило оперативное совещание по вопросам перспектив развития кожевенной отрасли в Беларуси. И Президент там же дал поручение разработать такой механизм, чтобы работа была от производства сырья до готовых изделий. Как решается этот вопрос на данный момент? Весь полуфабрикат реализуется через биржу – свободную продажу

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

У нас вышло постановление, которое регламентирует и будет координировать, лицензировать импорт готового кожевенного товара в нашу страну. Это значит, что практически весь импорт кож из третьих стран будет проходить через созданную нами межведомственную рабочую группу, которая будет определять, действительно ли данный кожтовар не могут сделать наши кожевенные заводы. Если не могут, значит, комиссия будет разрешать возить данный товар, и наши технологи, предприятия будут видеть, над чем еще надо работать и куда стремиться. Это первое. Второе – весь полуфабрикат, так называемый ведблю, уже с 1 мая реализуется через биржу. Что дала биржа? Она отсекла такие схемы работы, когда напрямую тот или иной покупатель приходит на предприятие и проводит переговоры о цене, условиях работы. То есть биржа – это свободная продажа, и хочу отметить, что уже буквально на протяжении мая и недели июня мы видим, что цены на данный товар, с учетом реализации через биржу, пошли вверх. Это положительный момент. С 1 июня в стране введен запрет на вывоз мокросоленых шкур. Это тоже важный момент, потому что мы отмечали, если в предыдущие годы, в 2018-м, 2019-м, мокросоленых шкур в стране было достаточно, мы решали задачу, как их переработать и как использовать на мясоперерабатывающих заводах, то в последний 2021-й год мы видим нехватку мокросоленых шкур, особенно качественных, потому что была разрешена временная реализация через биржу и по прямым договорам. Вероника Кудринецкая:

Не могу не спросить про экономические санкции. Затронули ли они легкую промышленность? Какие настроения у производителей и в коллективах? «В концерне разработан план работы в санкционном случае»

Татьяна Лугина:

Сегодня таких явных запретов мы не видим, хотя были некоторые настроения. Французская фирма Kermel съязвила: «Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле (это негорючее волокно) или нет, мы еще решим». И крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции. Но это касается только одного нашего завода – Оршанского льнокомбината. Сегодня пока все работают в обычном режиме. Конечно, мы оценили, у нас в концерне разработан план работы в санкционном случае. Активно прорабатываем замену импортной составляющей, особенно химических компонентов, потому что не секрет, что Европа сильна своей химией, красителями, вещами, которые необходимы для производства того или другого текстильного или обувного ассортимента. Поэтому мы сегодня плотно отрабатываем турецкий рынок, Индия, Китай, чтобы, если вдруг какие-то меры к предприятиям легкой промышленности будут применяться, мы могли и экспортную составляющую, и импортную зависимость переориентировать на другие рынки. Эта работа ведется, и мы готовы. Вероника Кудринецкая:

Пару слов спрошу еще про интернет-торговлю. Предприятия работают с собственными сайтами и на крупных платформах

Татьяна Лугина:

Сегодня наши предприятия, кроме собственных магазинов, которые привязаны к их сайтам, работают и с известными марками, такими как Wildberries, Lamoda. Очень плотно предприятия последний год пошли в такие телемагазины, как «Магазин на диване» или «Дома ТВ». Оршанский льнокомбинат с января начал неплохо реализовывать продукцию на интернет-платформе уже на прибалтийские и европейские рынки. Поэтому этот канал выхода на рынок Европы тоже оценивается нами с положительной динамикой. Вероника Кудринецкая:

Сейчас идет бой с секонд-хендами, но некоторые магазины продолжают свою работу. «Стоковая продукция завозится под маркой «секонд-хенд», срезаются этикетки, продается»