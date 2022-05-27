Прямой эфир

Пакистанский бизнес готов напрямую закупать в Беларуси продукцию деревообработки

27 мая 2022 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пакистанский бизнес готов напрямую и без стран-посредников закупать в Беларуси продукцию деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистанский бизнес готов напрямую закупать в Беларуси продукцию деревообработки-1

Белорусские лесоматериалы пользуются традиционно высоким спросом. Общий импорт древесины в Пакистан ежегодно превышает 100 миллионов долларов. Беларусь за 2021 год отгрузила продукции на 2 миллиона долларов. Значительная часть товаров попадает на пакистанский рынок через посредников из третьих стран. Деловые круги Пакистана готовы наладить прямые бизнес-контакты для выстраивания более эффективного сотрудничества по поставкам белорусских пиломатериалов.

Больше новостей экономики за 27 мая смотрите здесь.

# Беларусь-Пакистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 27.05.2022
27 мая 2022 14:43

Новости экономики за 27.05.2022

Новости экономики за 26.05.2022
26 мая 2022 18:28

Новости экономики за 26.05.2022

Малый и средний бизнес стал чаще брать кредиты в белорусских рублях. Спрос на такие операции в иностранной валюте падает
26 мая 2022 18:24

Малый и средний бизнес стал чаще брать кредиты в белорусских рублях. Спрос на такие операции в иностранной валюте падает