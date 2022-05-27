Пакистанский бизнес готов напрямую закупать в Беларуси продукцию деревообработки

Пакистанский бизнес готов напрямую и без стран-посредников закупать в Беларуси продукцию деревообработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские лесоматериалы пользуются традиционно высоким спросом. Общий импорт древесины в Пакистан ежегодно превышает 100 миллионов долларов. Беларусь за 2021 год отгрузила продукции на 2 миллиона долларов. Значительная часть товаров попадает на пакистанский рынок через посредников из третьих стран. Деловые круги Пакистана готовы наладить прямые бизнес-контакты для выстраивания более эффективного сотрудничества по поставкам белорусских пиломатериалов.