Прямой эфир

Санкционные ограничения – как белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях?

27 мая 2022 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях, отражая санкционные ограничения. Обе страны производят широкий спектр металлопродукции, по некоторым позициям производство дублируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкционные ограничения – как белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях?-1

Российская Федерация порядка 40 % объема выпуска стальной продукции отгружала на экспорт, БМЗ – еще большую долю. Сейчас потоки изменились, происходит диверсификация рынков. Российский союз поставщиков металлопродукции выступает с инициативой, чтобы некоторые комплектующие производились на предприятиях Беларуси. Так, Волгоградский металлургический завод готов сотрудничать в сфере проволочного производства.

Больше новостей экономики за 27 мая смотрите здесь.

# Санкции # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пакистанский бизнес готов напрямую закупать в Беларуси продукцию деревообработки
27 мая 2022 14:44

Пакистанский бизнес готов напрямую закупать в Беларуси продукцию деревообработки

Новости экономики за 27.05.2022
27 мая 2022 14:43

Новости экономики за 27.05.2022

Новости экономики за 26.05.2022
26 мая 2022 18:28

Новости экономики за 26.05.2022