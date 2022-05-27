Санкционные ограничения – как белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях?

Белорусские и российские металлурги перестраиваются в новых реалиях, отражая санкционные ограничения. Обе страны производят широкий спектр металлопродукции, по некоторым позициям производство дублируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская Федерация порядка 40 % объема выпуска стальной продукции отгружала на экспорт, БМЗ – еще большую долю. Сейчас потоки изменились, происходит диверсификация рынков. Российский союз поставщиков металлопродукции выступает с инициативой, чтобы некоторые комплектующие производились на предприятиях Беларуси. Так, Волгоградский металлургический завод готов сотрудничать в сфере проволочного производства.