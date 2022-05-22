Продукт инновационный для всей республики. Смотрите, что начнут производить в Светлогорске
Новости Беларуси. Как минимум один инвестпроект в год. Такую задачу перед управленцами поставил глава государства на одном из последних совещаний. Речь идет о привлечении капитала в небольшие населенные пункты, где рабочие руки остаются невостребованными, а люди вынуждены искать вакансии за несколько десятков километров от дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К концу года в каждом районе страны должен реализоваться новый проект.
Кто из регионов уже запустил новый инвестиционный цикл, знает Юлия Мычка.
Это Светлогорск. Предприятие «Химволокно» в последние годы может похвастаться сразу несколькими успешными проектами. Среди них – запуск производства мельтблауна. Сложное слово имеет простое значение. Это фильтрующий материал медицинского назначения. Потребность в нем возникла с появлением коронавируса, и специалисты за год смогли освоить новый вид продукции. Теперь светлогорские химики полностью обеспечивают республику сырьем для производства масок, респираторов и защитных костюмов. После окончания пандемии материал не потеряет своей актуальности, его можно использовать в других отраслях. Например, для очистки воды и поверхностей от загрязнений нефтепродуктами. Также на предприятии расширили производство полипропиленовой упаковочной тары. По контейнерам типа «биг-бэг» мощности полностью загружены.
По поручению главы государства коллектив завершает новый инвестпроект. К открытию готовится цех по производству медицинских перчаток. Продукт инновационный для всей республики.
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Сергей Ушак, заместитель главного инженера предприятия «СветлогорскХимволокно»:
Прошли все этапы проектирования, закупили оборудование по конкурсу, начали параллельно работать над переустройством здания, потому что это был склад оборудования, то есть мы использовали его, создали всю необходимую инженерную инфраструктуру.
Сейчас в цеху заканчивают монтаж второй производственной линии. В сутки здесь будут изготавливать 150 тысяч пар диагностических нитриловых перчаток и 100 тысяч хирургических латексных. Полноценный запуск производства планируется в конце июня – после государственной регистрации медицинской продукции и получения всех необходимых разрешений. Кроме освоения еще одного импортозамещающего товара, на предприятии появились новые рабочие места. Для изготовления медицинских перчаток наняли и обучили 115 человек.
Как минимум один инвестпроект в год. В каких районах уже выполняют эту задачу Президента? Подробности.