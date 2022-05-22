Продукт инновационный для всей республики. Смотрите, что начнут производить в Светлогорске 

Новости Беларуси. Как минимум один инвестпроект в год. Такую задачу перед управленцами поставил глава государства на одном из последних совещаний. Речь идет о привлечении капитала в небольшие населенные пункты, где рабочие руки остаются невостребованными, а люди вынуждены искать вакансии за несколько десятков километров от дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К концу года в каждом районе страны должен реализоваться новый проект. Кто из регионов уже запустил новый инвестиционный цикл, знает Юлия Мычка.

Это Светлогорск. Предприятие «Химволокно» в последние годы может похвастаться сразу несколькими успешными проектами. Среди них – запуск производства мельтблауна. Сложное слово имеет простое значение. Это фильтрующий материал медицинского назначения. Потребность в нем возникла с появлением коронавируса, и специалисты за год смогли освоить новый вид продукции. Теперь светлогорские химики полностью обеспечивают республику сырьем для производства масок, респираторов и защитных костюмов. После окончания пандемии материал не потеряет своей актуальности, его можно использовать в других отраслях. Например, для очистки воды и поверхностей от загрязнений нефтепродуктами. Также на предприятии расширили производство полипропиленовой упаковочной тары. По контейнерам типа «биг-бэг» мощности полностью загружены.

По поручению главы государства коллектив завершает новый инвестпроект. К открытию готовится цех по производству медицинских перчаток. Продукт инновационный для всей республики. Мясо для ресторанов Москвы. В чем залог успеха небольшого белорусского предприятия, построенного на руинах? Читайте здесь.

Сергей Ушак, заместитель главного инженера предприятия «СветлогорскХимволокно»:

Прошли все этапы проектирования, закупили оборудование по конкурсу, начали параллельно работать над переустройством здания, потому что это был склад оборудования, то есть мы использовали его, создали всю необходимую инженерную инфраструктуру.