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Минтранс: Беларусь и Китай запустят международные транспортные перевозки

20 мая 2022 16:53
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Китай выдал белорусским грузоперевозчикам 1 000 разрешений. Таковы итоги переговоров транспортных ведомств двух стран по реализации пилотного проекта по движению грузов по маршруту Китай – Беларусь – Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтранс: Беларусь и Китай запустят международные транспортные перевозки-1

О практической реализации подписанного в 2019 году правительствами Беларуси и КНР соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов стали чаще говорить после введения санкций ЕС в отношении перевозчиков из Беларуси. Тогда Минтранс заявлял о том, что Беларусь планирует расширить грузоперевозки на Восток, в том числе в Китай.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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