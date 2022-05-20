Минтранс: Беларусь и Китай запустят международные транспортные перевозки

Китай выдал белорусским грузоперевозчикам 1 000 разрешений. Таковы итоги переговоров транспортных ведомств двух стран по реализации пилотного проекта по движению грузов по маршруту Китай – Беларусь – Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О практической реализации подписанного в 2019 году правительствами Беларуси и КНР соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов стали чаще говорить после введения санкций ЕС в отношении перевозчиков из Беларуси. Тогда Минтранс заявлял о том, что Беларусь планирует расширить грузоперевозки на Восток, в том числе в Китай.