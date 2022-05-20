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Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?

20 мая 2022 20:51
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Новости Беларуси. Первый бизнес-форум «Гомель-Брянск» прошел 20 мая в юго-восточном регионе Беларуси. Представители власти и деловых кругов двух стран обсуждали возможности для кооперации в производственной сфере и импортозамещение в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О надежном партнерстве и новых договоренностях узнавала Анна Корольчук.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-1

За этот год уже третья встреча. Лучшие предприятия Гомельского региона презентуют свою продукцию россиянам. Гостям предлагают около 300 инвестиционных площадок для организации бизнеса. Как подтверждение серьезных намерений по развитию интеграции – подписание договора о сотрудничестве между Свободной экономической зоной «Гомель-Ратон» и Брянской торгово-промышленной палатой.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-4

Антонина Ежова, глава администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»:
Я считаю, что в сложившихся условиях сейчас – и наши резиденты об этом говорят, наверное, и брянские предприятия заинтересованы в диверсификации экспортных поставок и в создании совместных производств.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Чтобы преодолеть негативное влияние санкций на экономику Союзного государства, нужно научиться самим производить то, что раньше импортировалось. Для этого странам-соседкам нужно объединить усилия и создавать больше совместных предприятий. Удачный пример тому российско-белорусское производство приборов учета газа, воды и электроэнергии.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-10

Предприятие существует 10 лет. Вначале занимались только сборкой счетчиков, комплектующие и прошивку делали в Азии. Сейчас осуществляют полный цикл производства, продукцией обеспечивают рынок Беларуси и России. Экспорт предприятия за прошлый год составил 11 миллионов долларов, и его объемы продолжают расти. В планах построить еще один цех и расширить штат сотрудников.

«Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе. Читать здесь.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-13

Кроме этого, в Гомельской СЭЗ работает еще 11 российско-белорусских предприятий, одно из которых с брянским капиталом. Стоит отметить, что соседняя область – давний и надежный партнер гомельчан. А этот бизнес-форум призван углубить кооперативные связи для импортозамещения западных товаров.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-16

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):
Товарооборот составляет треть от всего товарооборота с Республикой Беларусь. Брянская область входит в десятку регионов России по товарообороту с Республикой Беларусь. Мы давно сотрудничаем. То, что мы сделали в сельском хозяйстве, сделали благодаря Республике Беларусь.

Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?-19

Сотрудничество регионов не ограничивается экономикой. Совместные проекты у Брянска и Гомеля есть в образовании, культуре и спорте. Не забывают соседи и об общей истории. Участники форума посетили мемориал Героям-освободителям, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы к Вечному огню.

# Беларусь-Россия # Экономика # Антонина Ежова # Александр Богомаз # Анна Корольчук # Фотофакт

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