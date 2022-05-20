Более 300 инвестиционных площадок. Как прошёл бизнес-форум «Гомель-Брянск»?

Новости Беларуси. Первый бизнес-форум «Гомель-Брянск» прошел 20 мая в юго-восточном регионе Беларуси. Представители власти и деловых кругов двух стран обсуждали возможности для кооперации в производственной сфере и импортозамещение в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О надежном партнерстве и новых договоренностях узнавала Анна Корольчук.

За этот год уже третья встреча. Лучшие предприятия Гомельского региона презентуют свою продукцию россиянам. Гостям предлагают около 300 инвестиционных площадок для организации бизнеса. Как подтверждение серьезных намерений по развитию интеграции – подписание договора о сотрудничестве между Свободной экономической зоной «Гомель-Ратон» и Брянской торгово-промышленной палатой.

Антонина Ежова, глава администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»:

Я считаю, что в сложившихся условиях сейчас – и наши резиденты об этом говорят, наверное, и брянские предприятия заинтересованы в диверсификации экспортных поставок и в создании совместных производств.

Анна Корольчук, корреспондент:

Чтобы преодолеть негативное влияние санкций на экономику Союзного государства, нужно научиться самим производить то, что раньше импортировалось. Для этого странам-соседкам нужно объединить усилия и создавать больше совместных предприятий. Удачный пример тому – российско-белорусское производство приборов учета газа, воды и электроэнергии.

Предприятие существует 10 лет. Вначале занимались только сборкой счетчиков, комплектующие и прошивку делали в Азии. Сейчас осуществляют полный цикл производства, продукцией обеспечивают рынок Беларуси и России. Экспорт предприятия за прошлый год составил 11 миллионов долларов, и его объемы продолжают расти. В планах построить еще один цех и расширить штат сотрудников. «Быть конкурентоспособными». Брянск и Гомельская область будут работать над импортозамещением вместе. Читать здесь.

Кроме этого, в Гомельской СЭЗ работает еще 11 российско-белорусских предприятий, одно из которых с брянским капиталом. Стоит отметить, что соседняя область – давний и надежный партнер гомельчан. А этот бизнес-форум призван углубить кооперативные связи для импортозамещения западных товаров.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Россия):

Товарооборот составляет треть от всего товарооборота с Республикой Беларусь. Брянская область входит в десятку регионов России по товарообороту с Республикой Беларусь. Мы давно сотрудничаем. То, что мы сделали в сельском хозяйстве, сделали благодаря Республике Беларусь.