Мясо для ресторанов Москвы. В чём залог успеха небольшого белорусского предприятия, построенного на руинах?

Новости Беларуси. Как минимум один инвестпроект в год. Такую задачу перед управленцами поставил глава государства на одном из последних совещаний. Речь идет о привлечении капитала в небольшие населенные пункты, где рабочие руки остаются невостребованными, а люди вынуждены искать вакансии за несколько десятков километров от дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К концу года в каждом районе страны должен реализоваться новый проект. Кто из регионов уже запустил новый инвестиционный цикл, знает Юлия Мычка.

Под инвестиционные проекты с созданием новых рабочих мест в Беларуси можно бесплатно получить неиспользуемую государственную недвижимость. Предприниматели активно применяют этот механизм, особенно в сельской местности. В Буда-Кошелевском районе на когда-то пустующих площадях птицефабрики сегодня работает частное предприятие по переработке мяса. Производство заточено на экспорт. В месяц заготавливают больше 1 000 тонн говядины, треть поставляют в Россию, остальное в Китай. Спрос стабильно растет. Белорусская говядина высоко ценится зарубежными партнерами.

Азамат Борсов, генеральный директор мясоперерабатывающего предприятия:

Это стейковая группа. Дальше это уходит в рестораны Москвы и в HoReCa, в гостиничные комплексы, в магазины. Как минимум один инвестпроект в год. В каких районах уже выполняют эту задачу Президента? Подробности.

Китайские партнеры кроме мяса покупают говяжьи кости, которые раньше просто утилизировали. Из них в Поднебесной варят супы и делают особый деликатес. И если раньше сырье для переработки закупали по всей Беларуси, то теперь решили разводить свой молодняк. Идею реализовали в соседней деревне. Для фермы использовали заброшенные здания. В качестве эксперимента занялись здесь и овцеводством, с прицелом на будущую переработку баранины. В ближайших планах работа с крупными сетями фастфуда и выход на арабский рынок халяльной продукции. Залог успеха небольшого предприятия, построенного на руинах, в технологичности, четкой стратегии развития и сплоченном коллективе.