Как минимум один инвестпроект в год. В каких районах уже выполняют эту задачу Президента?

Новости Беларуси. Как минимум один инвестпроект в год. Такую задачу перед управленцами поставил глава государства на одном из последних совещаний. Речь идет о привлечении капитала в небольшие населенные пункты, где рабочие руки остаются невостребованными, а люди вынуждены искать вакансии за несколько десятков километров от дома, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К концу года в каждом районе страны должен реализоваться новый проект. Кто из регионов уже запустил новый инвестиционный цикл, знает Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы накормить человека, ему нужно давать не рыбу, а удочку. Каждый новый инвестпроект – это новые рабочие места, а значит, будет и хороший клев, и сытный ужин.

От коробки для крема до упаковки дивана. Наталья Никитенко из агрогородка Вейно только обучается хитростям картонного дела. У новой профессии есть что-то общее с японским искусством оригами, когда кусок бумаги обретает новые формы и превращается в полезную вещь. Полгода Наталья не могла найти работу. Когда в соседней деревне Новоселки появился фундамент и поползли слухи о новом производстве, сразу приехала на стройку. Оказалось, новый инвестор – старый знакомый, который охотно берет на работу трудолюбивых сельчан. А сарафанное радио в деревенской местности работает лучше, чем резюме.

Наталья Никитенко, жительница агрогородка Вейно:

Здесь были теплицы у нас, в Вейно и Новоселках. Это все давно закрылось. Маленькие предприятия, которые были, тоже позакрывались. И сейчас для Новоселок и Вейно это новое дыхание. Иду я сюда работать. Там зятя устроим. Ну и договоренность была по поводу дочки, она из декретного тоже придет к нам работать. Продукт инновационный для всей республики. Смотрите, что начнут производить в Светлогорске. Сейчас Наталья проходит практику на предприятии в соседней деревне. Точно такое вот-вот заработает в Новоселках, где строительные работы уже вышли на финишную прямую. Это вторая очередь инвестиционного проекта и плюс 20 новых рабочих мест.

Вадим Куликов, директор предприятия по переработке гофрированного картона:

Хотелось бы масштабироваться, расти и создавать больше рабочих мест. Я сам из этих мест, поэтому мне интересно и приятно, когда люди, с которыми я общался раньше, могут прийти и найти рабочие места, и работать в современных, хороших условиях на современном оборудовании.

До санкций коробки могилевского предприятия чертили на карте логистики значительный размах: от Японии до Мексики. В новых условиях предприятие по производству картонной упаковки потеряло почти 40 % экспорта. Такая блокада, конечно, подкосила, но с ног бизнес не сбила. Объемы остались прежними. Рынки сбыта успели переориентировать. Экологическую упаковку готовы покупать россияне. Кроме этого, могилевские предприниматели активно занимаются перевооружением своего производства. И здесь главное слово – импортозамещение. Раньше станки покупали в Китае. Теперь с нуля делают свои, причем даже лучше, чем в Поднебесной. К разработке подключили могилевских конструкторов. Оборудование модернизировали уже под свои конкретные задачи. И получилось.