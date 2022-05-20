Новости экономики за 20.05.2022
В какие белорусские производства готовы вкладывать средства зарубежные инвесторы? Какие меры в организации международных перевозок принимают транспортные ведомства Беларуси и Китая? Сколько европейские страны ежедневно платят «Газпрому»? И почему США готовы пойти на санкционные уступки?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
WALL STREET JOURNAL: США МОГУТ ВРЕМЕННО СНЯТЬ КАЛИЙНЫЕ САНКЦИИ С БЕЛАРУСИ В ОБМЕН НА ЗЕРНО ИЗ УКРАИНЫ
США могут временно снять запрет на торговлю белорусскими калийными удобрениями в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. О возможной отмене санкций сроком на шесть месяцев пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.
В случае принятия такого решения зерно из Украины предполагается доставлять в литовский порт Клайпеда по железной дороге. Речь, по разным данным, идет об объемах от 4,5 миллионов до 20 миллионов тонн зерна. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для белорусских и российских удобрений.
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЕРЕШЛИ НА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН В ЕАЭС
Беларусь и Россия перешли на российский рубль при распределении ввозных пошлин в ЕАЭС. По договору о создании союза от 2014 года, «пошлины собираются в национальных валютах, потом передаются Национальному банку, который конвертирует их в доллары, после чего следует распределение в казначейства других стран». ЕЭК готовит изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе, чтобы распределять ввозные таможенные пошлины не в долларах, а в российских рублях.
Минтранс: Беларусь и Китай запустят международные транспортные перевозки. Читайте тут.
МИНЭКОНОМИКИ: КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ РАСТЕТ
Внедрение в 2021 году нормотворческих инициатив Минэкономики по улучшению инвестиционного климата страны привели к росту количества и качества иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Традиционно большое внимание уделяется прямым иностранным инвестициям. Их объем в первом квартале вырос почти на 18 % – до 3 миллиардов долларов. Средства из-за рубежа наиболее активно привлекали предприятия промышленности, торговли, IT-сектора и транспорта.
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