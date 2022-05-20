Новости экономики за 20.05.2022

В какие белорусские производства готовы вкладывать средства зарубежные инвесторы? Какие меры в организации международных перевозок принимают транспортные ведомства Беларуси и Китая? Сколько европейские страны ежедневно платят «Газпрому»? И почему США готовы пойти на санкционные уступки?

WALL STREET JOURNAL: США МОГУТ ВРЕМЕННО СНЯТЬ КАЛИЙНЫЕ САНКЦИИ С БЕЛАРУСИ В ОБМЕН НА ЗЕРНО ИЗ УКРАИНЫ

США могут временно снять запрет на торговлю белорусскими калийными удобрениями в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. О возможной отмене санкций сроком на шесть месяцев пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

В случае принятия такого решения зерно из Украины предполагается доставлять в литовский порт Клайпеда по железной дороге. Речь, по разным данным, идет об объемах от 4,5 миллионов до 20 миллионов тонн зерна. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для белорусских и российских удобрений.