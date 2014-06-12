Президента Беларуси со всеми почестями встретил в Белграде президент Сербии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Сербии. Борт №1 приземлился в аэропорту Белграда вечером 11 июня. По прибытии в Белград Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Авала», где возложил венок к памятнику Неизвестному герою. Президент также сделал запись в книге Почетных гостей.

В Белграде начались переговоры Александра Лукашенко и Томислава Николича. Встреча проходит во Дворце «Сербия». Глава балканского государства приветствовал Александра Лукашенко на красной ковровой дорожке.

В церемонии участвует Сербская Гвардия. Именно это подразделение выполняет функции роты почетного караула. Формирование имеет почти двухвековую историю. В исполнении гвардейского оркестра сегодня звучал и белорусский гимн.

Переговоры президентов начались в формате один на один. Уже позже к президентам Александру Лукашенко и Томиславу Николичу присоединятся делегации.

Среди главных тем для обсуждения — общая экономика. В последние 4 года товарооборот между двумя странами увеличился до 200 миллионов долларов. Смело можно рассчитывать на полмиллиарда. Для этого нужно выбрать 3-4 основных направления для сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня также запланирована встреча Главы белорусского государства с Патриархом Сербским Иринеем и руководством сербского парламента.

Во время визита Президента Беларуси в Белграде также пройдут бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.

Глава белорусского государства ранее трижды посещал эту балканскую страну, а в марте 2013 года в Минске с официальным визитом находился Президент Сербии. Приоритетным направлением развития двухсторонних отношений по-прежнему является расширение торгово-экономического сотрудничества, которое значительно оживилось после подписания в 2009 году соглашения о свободной торговле.