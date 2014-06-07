Новости Беларуси. Премьер-министр Михаил Мясникович 7 июня посетил свинокомплекс Слуцкого мясокомбината. Его строительство велось совместно с итальянской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс должен был начать работу еще осенью 2013 года. Однако возникли определенные проблемы, которые, по мнению белорусской стороны, необходимо рассматривать уже на более высоком уровне, нежели между субъектами хозяйствования. Чтобы удешевить строительство, было решено отказаться от биогазовой установки, предусмотренной проектом.

Следует отметить, что свинокомплекс в Слуцком районе — это не первый совместный проект с итальянской стороной. Сейчас идет активная подготовка к реализации второго комплекса, который должен появиться на границе Дзержинского и Столбцовского районов. Как отметил премьер-министр, по данному объекту будет приниматься отдельное решение.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы сегодня полагаем, что у нас есть все основания для того, чтобы средства, которые направлены в виде авансов под строительство второго свиноводческого комплекса и биогазовой установки, перечисленные итальянской стороне, были возвращены нам как средства, которые не будут востребованы при реализации этих проектов. Мы полагаем, что итальянская сторона с понимание отнесется к урегулированию этого конфликта, и спор, который хозяйствующие объекты не могут решить на протяжении уже полугода, будет разрешен в ближайшее время.