Президент Сербии Томислав Николич 18 ноября прибыл в Беларусь с официальным визитом

Новости Беларуси. Переговоры в формате один на один и в расширенном составе. 19 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко обсудит со своим сербским коллегой вопросы межгосударственного сотрудничества.

Накануне вечером Томислав Николич прибыл в Национальный аэропорт «Минск», где на белорусской земле сербского лидера встречала представительная делегация официальных лиц и рота почетного караула.

Этот официальный визит должен послужить дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами.

Договорно-правовая база политических отношений Беларуси и Сербии насчитывает более 40 документов. Государства находятся в зоне свободной торговли. В Сербию поставляется 155 видов отечественных товаров. Кроме того организован ряд совместных производств. Белорусской стороне Сербия предлагает сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, туризме и строительстве.

В ходе визита предполагается что президенты двух стран дадут старт возведению в белорусской столице многофункционального комплекса «Минск-Мир», заложив памятную капсулу в фундамент строительной площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.