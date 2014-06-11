«Не только торговля, это слишком просто»! Беларусь и Сербия будут искать 3-4 мощных направления для сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Сербия должны выстроить торгово-экономическую основу для придания динамики сотрудничеству. Такое мнение высказал глава государства в интервью сербским СМИ.

Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов общественно-политического ежедневника «Политика» и гостелерадиокомпании Сербии. Это крупнейшие СМИ балканского государства.

Интервью длилось около часа. Александр Лукашенко ответил на полтора десятка вопросов.

Дипломатические отношения двух стран установлены еще в 1994 году. В Сербии Александр Лукашенко был уже три раза. По итогам 2013 года взаимный товарооборот составил примерно 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам надо выстроить такой скелет торгово-экономический, вокруг которого будет вертеться все наше сотрудничество. То есть надо найти 3-4 мощных направления, хороших направления, не только торговли, это слишком просто. Создание совместных производств, там и здесь, в любой сфере. Это мы должны определиться. И вот, решив эти 3-4 направления, заключив конкретные контракты по ним, мы будем выстраивать наши отношения. Сегодня – 3-4 направления, завтра – 5-6. И так далее. Так, как и с любой другой страной. Хотя, после заключения договора о зоне свободной торговли, по-моему, с 1999 года, в общем, за 4 последних года мы в 4 раза по товарообороту приросли, почти 200 млн долларов. Это, конечно, немного по сравнению с другими странами, но это немыслимая цифра, если посмотреть на нее, когда вообще у нас нулевой фактически был товарооборот, мы его не имели. Сегодня мы в 4 раза – это очень приличный уровень. И главное, что положительная динамика. И сотрудничаем мы по всем направлениям. По всем. И в области сельского хозяйства, и в области техники, которую мы производим, и немало производим. Думаю, что Сербии надо смелее идти на Восток.

Сегодня Сербия – кандидат на вступление в ЕС. Но это не повод отвернуться от сотрудничества с Востоком. Ведь в экономике Минск и Белград могут больше.

В балканском государстве остро стоит проблема безработицы. На экономике сказался и мировой финансовый кризис.

Сербские журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, как удалось в Беларуси справиться с экономическим негативом.

Александр Лукашенко:

Была выстроена линия на то, чтобы поднять наши предприятия с колен, запустить их и производить продукцию, производить продукцию, нужную на мировом рынке. И мы начали поднимать эти предприятия. Появились какие-то деньги – мы вкладывали в экономику. Допустим, за эти 4 года вот этой пятилетки, она в будущем году заканчивается, мы уже в модернизацию производства вложили 30 млрд долларов. Это огромные деньги для нашей страны. А немалые деньги вложены были и в предыдущие пятилетки. Я думаю, где-то под 120-130 млрд долларов за 20 лет мы инвестировали в нашу экономику. А это новое оборудование, это модернизированные предприятия, которые уже могут конкурировать на мировом рынке.

Вот, я приехал с Украины. Еду и мне обычный водитель, который обслуживал меня в автомобиле украинском, говорит: «Спасибо вам за бензин». Я говорю: «А что, вы знаете, там, какой где бензин?» «Нет, – говорит – мы белорусский бензин отличаем от других: российских, западных и так далее». Я говорю: «А почему?» «Потому что это самый качественный». Но я то понимаю, что наш Мозырский нефтеперерабатывающий завод поставляет бензины, дизельное топливо, другие, масла и так далее на украинский рынок. Почему ценится? Потому что мы в модернизацию этого предприятия вложили миллиарды долларов.

Накануне официального визита в эфир сербского телевидения вышло интервью Президента Беларуси. Оно появилось и в сербской печати. Позицию Александра Лукашенко уже смогли узнать читатели и зрители на Балканах. Потенциальная аудитория — более 4 с половиной миллионов.

Президент тепло приветствовал сербских репортеров. Это обозреватель ежедневника «Политика» Мирослав Лазанский — он в издании работает больше 20 лет — и тележурналист Боян Бркич. Он представляет национальный телерадиокомпанию. Пользуясь технической паузой, делятся впечатлениями от столицы — они только положительные. Белорусский президент рассказывает, что и Белград пришелся ему по душе. Разговор как раз проходит накануне четвертого визита Александра Лукашенко в Сербию. Это повод для ревизии двусторонних отношений.

Сербия — кандидат на вступление в ЕС. Это не повод отвернуться от сотрудничества с Востоком. Таково мнение белорусского президента. Между странами нет политических проблем. Беларусь пытается выстраивать партнерские отношения и с Западом, и с Востоком, не допуская вмешательства во внутренние дела. За что часто получает свою порцию критики.

Боян Бркич, журналист телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии»:

Вы не позволяете вмешательства в Беларусь и за это терпели и терпите сегодня очень большую критику с Запада. Вас это обижает?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чего мне обижаться на Запад? Я же понимаю, чего они хотят от меня, от Беларуси. Я никогда на это не пойду и не позволю им здесь хозяйничать. Вы только что сказали: благодаря этому мы как-то развиваемся и удерживаем стабильность в этой стране. Для меня гораздо важнее, чтобы молодая мама вышла поздно вечером и вывезла на коляске своего ребенка, не боясь о том, что какие-то мародеры ее остановят и будут издеваться, чтобы нормально жили семьи, чтобы рожали детей. Для меня это важнее, нежели поехать в ЕС и там поулыбаться друг другу, хотя политика и позиция ЕС уже в последнее время меняется, они поняли, что лучше иметь более или менее стабильную Украину и Беларусь, чем такая война.

Небольшим государствам сегодня не просто вести независимую политику, ориентируясь только на интересы своих граждан. Не у всех получается. За примером далеко ходить не надо. Сербия пережила войну и бомбардировки НАТО. Сегодня стреляют в Украине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот привели в пример в свое время братскую Югославию. Вы, конечно преувеличили несколько внешний фактор. Но если бы внутренних причин не было, Югославия до сих пор была бы Югославией. Были ведь и внутренние причины, которые непременно воспользуются этими причинами внешней силы. То же самое в Украине. Если бы в Украине не было внутренних причин, никогда бы этого не произошло. Вот вы сравнили Беларусь, Украину, Сербию и так далее. Говорите: нам удалось. Нам удалось только благодаря тому, что у нас народ такой, благодаря тому, что наш народ не удалось столкнуть лоб в лоб. Ведь в Украине сегодня идет братоубийственная война, там брат на брата пошел, там убивают друг друга. Это что, нормально? Наш народ сумел этого избежать, потому что в основу политики мы в свое время положили межрелигиозный, межнациональный мир.

Бич сербской экономики — тотальная безработица. Да и мировой финансовый кризис жизнь не облегчил.

Само интервью длилось около часа. Президент обстоятельно отвечал на вопросы представителей крупнейших СМИ Сербии. Читатели и зрители на Балканах уже смогли услышать позицию белорусского президента. Его интервью напечатано в ежедневнике «Политика». Это старейшая на Балканах газета с ежедневным тиражом 120 тысяч, выходит с 1904 года. Издание особенно популярно в политических, деловых и академических кругах Сербии. Фрагменты интервью уже вышли и эфире главного медиахолдинга Сербии РТС. Это крупнейший вещатель на территории бывшей Югославии и Балкан. Потенциальная аудитория превышает 4 с половиной миллиона человек. В ближайшие дни для журналистов двух стран будет масса информационных поводов, чтобы поговорить о контактах Беларуси и Сербии.