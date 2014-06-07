Трактор, автомобили, калий и продукты питания. По каким еще товарам узнают Беларусь во всем мире?

Российские политики, наведываясь в Минск по делам, частенько заглядывают на Комаровский рынок или в гипермаркеты. Россияне давно уже распробовали Беларусь на вкус: молоко, сыры, колбаска, конфеты. И конфеты тоже, поскольку на пути украинских сладостей Россия не раз выставляла барьеры. А вот интересно, отвлекусь уже, сейчас, когда президентом стал владелец конфетной индустрии Порошенко, борьба с его сладкой империей приобретает явный политический смысл? Конфеты «Рошен» разрешат в России?

Украинский картофель, кстати, запретила Россия к ввозу с середины июня. Червячков в нем нашли. А российский рынок – основной, где Украина продает бульбу на 2,5 миллиарда долларов в год.

Хотя, может быть, экспорт белорусской картошки от этого увеличится? Нам хорошо. Однако ж не только бульбой мы знамениты. Возвращаясь уже к экспорту белорусской продукции. Есть такая поговорка: «Дерево и учитель познаются по плоду». По аналогии – и страну узнают по торговым маркам.

Весь мир заговорил о Беларуси несколько по-новому, и во многом благодаря чемпионату мира по хоккею. И не только о наших чистых улицах и красивых девушках.

За время чемпионата мира по хоккею Беларусь, без преувеличения, для многих зарубежных гостей стала настоящим открытием. Самый простой пример – символ хоккейного первенства. Туристы и у нас, журналистов, не раз спрашивали: «А Волат действительно живет в вашей стране?» А это значит, что теперь Беларусь будет ассоциироваться и с этим колоритным персонажем.

Фанаты раскупали шоколадные шайбы, восхищались драниками и искренне хвалили белорусское пиво. Хмельного напитка за время чемпионата иностранные болельщики выпили более 300 тысяч литров.

Болельщики:

Очень хорошо. На матчах пьем только белорусское пиво. По три бокала: и темное, и светлое, нефильтрованное.

Как ни парадоксально, люди, практически не имеющие представления о Синеокой, отлично знают белорусскую технику. Наши самосвалы, тракторы, грузовые автомобили хорошо известны за рубежом. Причем география экспорта постоянно расширяется.

Каждый третий карьерный самосвал на мировом рынке – под знаком BY. «БелАЗ» поставляет продукцию в более чем 70 стран мира. Наши автогиганты покорили Латинскую Америку, Австралию, Африку, Европу и Азию.

Танри Аберт, председатель правления холдинга (Индонезия):

У вас замечательная индустриальная база, в особенности машинное оборудование для сельского хозяйства и горной промышленности. У нас есть компании, которые работают в сфере горной промышленности. Они занимаются гранитом, разработкой угля, бокситом. Для этого нам нужны машины. Скорее всего будем покупать их в Беларуси.

Рубен Абрамян, начальник транспортного цеха ЗАО «Занзегурский медно-молбиденовый комбинат» (Армения):

Привыкли и к «БелАЗам», и к технологии, и к работе этих машин. В данное время «БелАЗы» пока нас устраивают, потому что мы понимаем язык «БелАЗа», понимаем язык людей, которые производят этот «БелАЗ».

Мы и среди крупнейших производителей сельхозтехники.

Белорусские тракторы уже оценили в более чем 120 странах мира. Наши сборочные производства в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, Камбодже, Китае, Египте, Румынии, Сербии, Алжире и Венесуэле.

Франсуа Дюбер, генеральный директор компании «Подиа» - официального представителя МТЗ во Франции:

Знаем, что белорусы – наш братский народ. Знаем президента Лукашенко, а еще то, что у вас производят качественные тракторы.

Вьетнамцев в свое время так выручил трактор «Беларус», что они даже разместили его изображение на денежной купюре.

В Беларуси он намерен расширять топ-лист бизнес-контактов. Итальянский предприниматель Филиппо Марангони занимается выпуском сельхозтехники. В планах – совместные проекты с белорусскими коллегами.

Филиппо Марангони, бизнесмен (Италия):

У вас очень хорошо развита агропромышленная сфера. Работают высококвалифицированные специалисты. Нам есть чему у вас поучиться. Тем более, что Беларусь известна своими мировыми брендами.

Качество плюс доступная цена – равно репутация. Которую мало завоевать – нужно удержать. И «Беларусы» справляются.

Это одна из последних отечественных разработок. Модель пока в одном экземпляре и, кстати, впервые представлена на суд общественности. Трактор работает по системе «все включено», то есть за один проход возможен и посев, и культивация, и внесение удобрений.

Техника мощная – 450 лошадиных сил. За день трактор способен обработать порядка 350 гектаров. Интерес к модели уже проявили китайские партнеры.

Привет из Беларуси колесит по многим странам и в виде пассажирской техники. К примеру, гостей зимней Олимпиады в Сочи развозили автобусы белорусского производства.

Камиль Закиров, начальник коммерческого отдела МУП «Сочиавтотранс» (Россия):

У нас уже были в парке автобусы «МАЗ». Они показали себя с хорошей стороны. Мало затрат на ремонт, на обслуживание этих автобусов. Поэтому большую часть автобусов приобрели именно «МАЗ».

Важная статья нашего экспорта – калийные удобрения. Поставки организованы не только в страны Западной и Центральной Европы, но и в Индию, страны Латинской Америки, Юго-Восточную Азию.

Китайский рынок для белорусского производителя один из самых значимых.

Руслан Дрозд, директор представительства Белорусской калийной компании в Пекине:

У нас есть 3 таможенных склада в Китае, с которыми есть договоренности: 2 на севере, 1 на юге. Это удобно. Допустим, сегодня партнеру надо быстро получить какое-то количество удобрений. Пожалуйста, мы согласовываем объемы, смотрим какое наличие на складе и максимально быстро отгружаем.

Под стать мировому – белорусский военпром. Беспилотники, противотанковые комплексы, супермощные колесные тягачи. На крупнейшей мировой выставке вооружений в Абу-Даби наши стенды не затерялись.

Владимир Чудаков, главный конструктор беспилотных систем конструкторского бюро «Индела»:

Контракты будут, потому что только 7 стран в мире имеют данную технологию и занимаются беспилотными вертолетами. Одна из них – это Беларусь. Это полностью белорусский продукт.

А вот на рынке далекой Японии белорусская продукция заняла довольно специфический сегмент рынка. Здесь высокий спрос на наши дозиметры.

Шиойи Хиго, директор компании (Япония):

Дозиметры популярны у бытовых пользователей, потому что японцы пекутся о своем здоровье и, прежде всего, о здоровье детей. Устройство оснащено памятью и, если его дать ребенку, то вечером можно проверить, где он был, какие уровни радиации испытал, сколько накопил.

Бренд «Сделано в Беларуси» давно завоевал свою нишу в постсоветских странах. Белорусские продукты, косметика, мебель, трикотаж. Здесь уже прижившиеся понятия и привычные вывески на магазинах.

Покупатель:

Нам нравятся белорусские продукты. Цены приемлемые, стараются, чтобы свежее было.

Белорусы и в тренде информационных технологий. Синеокая вошла в топ-30 стран по развитию IT-сферы.

Александр Мартинкевич, заместитель директора Парка высоких технологий:

У нас здесь несколько компаний, которые владеют определенной экспертизой на мировом уровне. И сегодня зачастую, если лететь на самолете в пятницу, то самолет из Минска в Москву будет забит московскими айтишниками, которые приезжают сюда работать.

Компьютерную игру «Мир танков» знают геймеры во всем мире. А, между прочим, проект разработали у нас, в Беларуси. И символично в офисе компании разместили даже настоящий танк.

«Мир танков» называют онлайн-музеем военной техники. В виртуальном распоряжении пользователя 300 моделей танков. Сделав акцент на исторический бэкграунд, белорусские разработчики не прогадали. Игра завоевала миллионы поклонников по всему миру. По числу пользователей проект дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Иван Живица, пиар-менеджер компании-разработчика игры «World of Tanks»:

Проект «World of Tanks» не своеобразный, а реальный бренд для страны. В этом году мы получили награду «Brand a wornes».

Так, благодаря любимым «танчикам» о существовании Беларуси узнал сингапурец Джо Шьен. Прямо в центре города-государства наша съемочная группа наткнулась на компьютерный клуб, где местные игроманы часы проводят, управляя танками, собранными, пусть и виртуально, в Беларуси.

Джо Шьен, геймер (Сингапур):

Признаюсь честно, о Беларуси раньше ничего не слышал. Но теперь хочется узнать больше о вашей стране и, может быть, даже приехать к вам в гости.

Получив мировое признание, белорусские разработчики столкнулись и с недобросовестными конкурентами, которые выдавали идею за свою и распространяли пиратские версии.

Подделывается и ряд других белорусских торговых марок. Как говорят эксперты, в зоне постоянного риска – продовольственные товары, мебель, шины, медпрепараты. С одной стороны, контрафакт подтверждает уважение к белорусским брендам, а с другой – угрожает экономике страны.

Альберт Таипов, председатель Ассоциации по защите и охране фирменных наименований и товарных знаков:

Воруют технологии, воруют идеи, воруют промышленные образцы, когда подделывают товарные знаки. Мы оцениваем в пределах до 50 млн долларов то, что теряет Беларусь от оборота контрафактной продукции.

Италия – это Колизей, высокая мода, паста, вино и кофе. Германия неизменно ассоциируется с автомобилями и надежной бытовой техникой.

Белорусам тоже есть чем гордиться. Только не секрет, что мы любим ко всему относиться критично. И в первую очередь к самим себе. И почему-то «купляйце беларускае» у самих же белорусов порой вызывает легкую иронию, в то время как в других странах – уважение.

Наталья Крашевская, директор информационного агентства, маркетолог:

У нас существует доля какой-то излишней самокритики, излишней критики к собственной продукции. Это наоборот хорошо, должно стимулировать производителей для того, чтобы они как раз закладывали в свою продукцию не только качество товара, а как раз те составляющие, которых нам, белорусам, и не хватает: стильная упаковка, «вау-реклама», какой-то эмоциональный эффект от контакта с продуктом.

Зубр, трактор, калий, молоко. Этот ряд легко продолжит любой иностранец. Но успех белорусских брендов, пожалуй, зависит от самих белорусов.