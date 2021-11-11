Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Что может измениться?

Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Стоит задача активизировать субъекты малого предпринимательства в финансировании государственных расходов.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На борьбу с пандемией к концу 2021 года мы потратим около 2 миллиардов долларов. Это при том, что и вакцинация, и лечение для нас с вами бесплатно. Встает вопрос, откуда брать допресурс. И не справедливо ли привлекать к участию в финансировании государственных расходов субъекты малого предпринимательства?

​«Налоги должны платить все». Что сказал Лукашенко о предпринимателях в Беларуси? Читайте здесь.

Как рассказал министр экономики, Александр Лукашенко поручил тщательно и без спешки проработать этот вопрос, но уже на данном этапе понятно, что об увеличении налогового бремени речи не идет.