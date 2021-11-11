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Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Что может измениться?

11 ноября 2021 20:39
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Новости Беларуси. Мигранты, санкции и коронавирус. В таких непростых условиях Беларусь продолжает решать актуальные вопросы. Самые важные из них глава государства обсудил с Совмином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Стоит задача активизировать субъекты малого предпринимательства в финансировании государственных расходов.  

Алена Сырова, политический обозреватель:  
На борьбу с пандемией к концу 2021 года мы потратим около 2 миллиардов долларов. Это при том, что и вакцинация, и лечение для нас с вами бесплатно. Встает вопрос, откуда брать допресурс. И не справедливо ли привлекать к участию в финансировании государственных расходов субъекты малого предпринимательства?  

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Как рассказал министр экономики, Александр Лукашенко поручил тщательно и без спешки проработать этот вопрос, но уже на данном этапе понятно, что об увеличении налогового бремени речи не идет.  

Президент поднял вопрос реформирования предпринимательской деятельности. Что может измениться?-1

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:  
В период пандемии в течение двух лет мы практически до 2 миллиардов долларов в совокупности потратили на то, чтобы обеспечить наши больницы, больных и так далее. Это огромная сумма, поэтому вклад каждого – и самозанятого, и индивидуального предпринимателя, и рабочего на обычном производстве должен быть соизмерим с тем вкладом, который они вносят вообще в жизнь нашего общества. Все эти моменты достаточно тонкие, и мы должны еще раз внимательно посмотреть.  

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# Экономика # Экономика # Александр Червяков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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