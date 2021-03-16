«Президент поддержал предложение». Николай Снопков рассказал, кто будет контролировать сегмент криптобирж

Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров: цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях: высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1 – создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу.

Как отметил глава государства, цифровые технологии нужно рассматривать не только с позиции угроз. Акцент и на возможностях для развития. Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, 2020 год для Парка высоких технологий стал наиболее успешным. Рекордный экспорт 2020-го – более 2,5 миллиардов долларов. По сравнению с 2019-м прирост на 25 %, а общий объем производства вырос на 43 %. Прибавилось и резидентов. Компаний сейчас 1021. Залог такого успеха – политика государства в отношении ПВТ. Во время совещания Александр Лукашенко заявил, что инструменты IT активно и неприкрыто используются в политических процессах. И те, кто упустил цифровые технологии из-под контроля, «теперь пожинают соответствующие плоды». А потому вопрос безопасности в приоритете.