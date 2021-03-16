«Президент поддержал предложение». Николай Снопков рассказал, кто будет контролировать сегмент криптобирж
Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров: цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях: высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1 – создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу.
Шла речь и о работе криптобирж. Президент подчеркнул, что сегодня использование криптовалют – обыденная практика во многих государствах. Ими можно расплатиться наравне с традиционными деньгами. При этом наша страна – одна из первых в мире в 2017 году приняла специальный Декрет.
Так, мы создали правовые условия для развития этих технологий. И, как отметил глава государства, за три года наработана конкретная практика. Вместе с тем уже назрела необходимость усилить контроль в этой сфере. Правительство предлагает наделить этими полномочиями Администрацию ПВТ.
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Как отметил глава государства, цифровые технологии нужно рассматривать не только с позиции угроз. Акцент и на возможностях для развития. Несмотря на мрачные прогнозы скептиков, 2020 год для Парка высоких технологий стал наиболее успешным. Рекордный экспорт 2020-го – более 2,5 миллиардов долларов. По сравнению с 2019-м прирост на 25 %, а общий объем производства вырос на 43 %. Прибавилось и резидентов. Компаний сейчас 1021. Залог такого успеха – политика государства в отношении ПВТ.
Во время совещания Александр Лукашенко заявил, что инструменты IT активно и неприкрыто используются в политических процессах. И те, кто упустил цифровые технологии из-под контроля, «теперь пожинают соответствующие плоды». А потому вопрос безопасности в приоритете.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня мы обсуждали вопрос фактически контрольной деятельности за развивающимся сегментом криптоплатформ, криптобирж. В соответствии с общеевропейскими правилами наша страна должна была обеспечить наличие соответствующего госоргана, который контролировал бы эту деятельность.
Логично, что наиболее компетентны, более понимающие в сфере – это Администрация Парка высоких технологий. И правительство внесло предложения с тем, чтобы таковым контролирующим органом в ходе деятельности криптобирж и цифровых знаков являлась Администрация Парка высоких технологий. Президент поддержал предложение.
В планах в ближайшее время вернуться к этому вопросу. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что мы должны максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.