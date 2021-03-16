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Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»

16 марта 2021 10:31
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Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров – цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях – высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1: создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу. В ближайшее время к вопросу вернутся.  

Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле

Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»-1

Шла речь и о работе криптобирж. Президент подчеркнул, что сегодня использование криптовалют – обыденная практика во многих государствах. Ими можно расплатиться наравне с традиционными деньгами. При этом наша страна – одна из первых в мире в 2017 году приняла специальный Декрет.  

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Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»-4

Так, мы создали правовые условия для развития этих технологий. И, как отметил глава государства, за три года наработана конкретная практика. Вместе с тем уже назрела необходимость усилить контроль в этой сфере. Правительство предлагает наделить этими полномочиями Администрацию ПВТ.  

Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
За три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт. Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности.  

Поэтому правительство, Комитет госконтроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах.  

# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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