Александр Лукашенко о криптовалютах: «Наработана конкретная практика, получен реальный опыт»

Новости Беларуси. Решения на стыке двух миров – цифрового и финансового. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере IT, – тема совещания у Президента 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент на двух теперь уже неразрывных понятиях – высокие технологии и безопасность. А потому вопрос № 1: создание госоргана, который и будет регулировать цифровую сферу. В ближайшее время к вопросу вернутся. Президент: тем, кто начнёт вопить, что мы чуть ли не на IT опять наступаем, хочу сказать, что речь идёт о контроле

Шла речь и о работе криптобирж. Президент подчеркнул, что сегодня использование криптовалют – обыденная практика во многих государствах. Ими можно расплатиться наравне с традиционными деньгами. При этом наша страна – одна из первых в мире в 2017 году приняла специальный Декрет. Всеволод Янчевский об итогах работы ПВТ в 2020-м: это самые лучшие результаты работы Парка высоких технологий за 15 лет

Так, мы создали правовые условия для развития этих технологий. И, как отметил глава государства, за три года наработана конкретная практика. Вместе с тем уже назрела необходимость усилить контроль в этой сфере. Правительство предлагает наделить этими полномочиями Администрацию ПВТ.