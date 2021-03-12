Всеволод Янчевский об итогах работы ПВТ в 2020-м: это самые лучшие результаты работы Парка высоких технологий за 15 лет

Несмотря на переезд некоторых IT-компаний, темп роста экспорта в 2020 году составил 125 %. Общий объем производства – 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Основными потребителями IT-продуктов нашего ПВТ по-прежнему остаются США и страны ЕС. На их долю приходится 90 % экспорта. Больше чем на треть нарастились и налоговые отчисления. По итогам года доля Парка в ВВП Беларуси превысила 4 %.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

По экспорту 25 % рост, то есть очень большой, 43 % прирост по общему объему производства, то есть очень-очень хорошие результаты, и мы, честно сказать, очень рады им. Особенно потому что мы помним, что в прошлом году некоторые наши страны-соседи огромные усилия предприняли (и до сих пор, кстати, предпринимают) для того, чтобы перетянуть резидентов Парка, наше IT-сообщество. Пророчили очень плохое будущее Парку высоких технологий, говорили, что, мол, чуть ли вообще его не будет, все рухнет, упадет и прочее, прочее. Но это были слова, а на деле, к счастью, все оказалось совершенно по-другому.

Вот этот, 2020 год, за все время истории Парка высоких технологий, с момента, когда Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко принял решение о создании Парка, подписал Декрет, за все эти более чем 15 лет это самые лучшие результаты работы Парка высоких технологий.